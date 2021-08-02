4 сентября на «Олимпийском» пройдут самые массовые легкоатлетические соревнования

Старт 83-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» уже не за горами — 4 сентября спортсмены и любители здорового образа жизни продемонстрируют мастерство на легкоатлетических дорожках стадиона «Олимпийский». Пока же участники начинают подготовку к важнейшим для себя соревнованиям.

Для многих любителей здорового образа жизни в нашей республике день проведения эстафеты «СЧ» по традиции — «красный день календаря», во время которого все хозяйственные дела отходят на второй план и во главу угла встает спорт. При этом без необходимых тренировок невозможно показать хорошие результаты. До старта эстафеты осталось меньше двух недель — участники погрузились в процесс подготовки.

На стадионе «Олимпийский» набирают физические кондиции студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова. В нынешнем году от университета на эстафете выступят не только любители здорового образа жизни, но и опытные легкоатлеты Виктория Жилина и Сергей Морозов.

«Ребята ответственно подходят к тренировкам. Мы чуть ли не все лето готовимся, чтобы быть в форме. Эстафета «СЧ» — это практически мини-Олимпийские игры, — подчеркнула преподаватель физической культуры ЧГУ Эльвира Иванова, которая тренирует участников эстафеты. — Студенты на тренировке выполняют различные упражнения — бег с захлестом голени и высоким подниманием бедра, «олений» шаг…»

Серьезно к подготовке подходят и спортивные семьи нашей республики. Супруги Трофимовы со своими детьми участвуют в эстафете более пяти лет и одна из главных целей семейства — заставить полюбить спорт подрастающее поколение.

«Моя семья очень ждет старта соревнований, — рассказал Петр Трофимов. — Для нас эстафета «СЧ» — одно из важнейших спортивных соревнований, на которых можно поддержать хорошую физическую форму и привить своим детям любовь к спорту».

Между тем в нынешнем году у спортсменов и болельщиков на эстафете «СЧ» появится возможность совместить приятное дело с полезным — помимо участия или просмотра соревнований любой желающий сможет сделать прививку от коронавируса на стадионе «Олимпийский». Также, как уже сообщала «СЧ», участник эстафеты должен будет предъявить сертификат о прохождении вакцинации или справку об отрицательном ПЦР-тесте.