Положение о Фестивале спорта прессы – 83-й легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия»

памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, 2021 год

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Фестиваль спорта прессы Чувашии — 83-я Республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева (далее — Эстафета) проводится в целях увековечения памяти легендарного летчика-космонавта А.Г. Николаева, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни населения Чувашской Республики.

Главными задачами Эстафеты являются:

— пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

— развитие массового физкультурно-спортивного движения и пропаганда здорового образа жизни среди населения;

— патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится в два этапа:

1 этап — эстафеты в городах и районах в рамках проведения соревнований на призы местных газет (апрель — сентябрь);

сроки проведения соревнований 1 этапа определяют органы местного самоуправления совместно с редакциями районных и городских газет;

2 этап — финальные соревнования проводятся 4 сентября 2021 года в г. Чебоксары на стадионе «Олимпийский» (ул. Чапаева, 17).

Регистрация участников — с 8.00. Торжественное открытие Эстафеты — в 10.00. Начало соревнований — в 10.30.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением Эстафеты осуществляется Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики, Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, администрацией г. Чебоксары и АО «Газета «Советская Чувашия».

Организация и проведение соревнований 1 этапа возлагаются на органы местного самоуправления и редакции районных и городских газет.

Непосредственное проведение финальных соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Минспортом Чувашии.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются лица, имеющие соответствующую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и получившие допуск врача.

Представители команд обязаны представить в мандатную комиссию (секретариат) на каждого участника справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, с датой забора биоматериала не позднее 72 часов от момента явки на мандатную комиссию или Сертификат о вакцинации COVID-19.

Участникам разрешается выступать только в одной эстафете, исключение составляет группа «Спортивные семьи». За команды учебных заведений могут выступать только их сотрудники и обучающиеся на дневном отделении; за команды предприятий, организаций и учреждений — работающие на данных предприятиях, в организациях, учреждениях.

В подгруппе 1 группы 9 команды органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики в органах исполнительной власти Чувашской Республики, где штатная численность сотрудников не превышает 25 человек, допускаются к участию сотрудники подведомственных организаций, не являющиеся профессиональными спортсменами и не включенные в списки спортивных сборных команд Чувашской Республики, не более 40% от общего состава команды.

К соревнованиям не допускаются участники в шипованной (шипы любой длины) обуви.

Участник может быть включен в заявку только одной команды. В противном случае все команды, за которые принял участие спортсмен, дисквалифицируются.

1 этап Эстафеты — соревнования на призы районных и городских газет. По итогам проведения 1 этапа органы местного самоуправления не позднее 3 дней представляют в Минспорт Чувашии и АО «Газета «Советская Чувашия» итоги соревнований.

2 этап Эстафеты — финальные соревнования проводятся по следующим группам:

1. Группа «Спортивные семьи»

Оспаривается кубок «Спортивная семья». Соревнования проводятся по двум возрастным группам:

1 группа: папа, мама, ребенок до 7 лет (включительно). 1 этап — мужчина 400 м, 2 этап — женщина 300 м, 3 этап — ребенок 100 м.

2 группа: папа, мама, ребенок с 8 до 14 лет. 1 этап — мужчина 400 м, 2 этап — женщина 200 м, 3 этап — ребенок 200 м.

Возраст ребенка определяется на день проведения соревнований. Дети 14 лет и старше к соревнованиям в группе «Спортивные семьи» не допускаются. Дети, на день соревнований достигшие возраста 8 лет, выступают во 2-й группе.

2. Группа «Ветераны спорта»

Участвуют команды предприятий, учебных заведений, спортивных клубов, а также сельских районов (сборные). Оспаривается кубок «Ветеран». Состав команды — 5 человек: 3 мужчин (45 лет и старше) + 2 женщины (40 лет и старше). Все этапы по 400 м.

3. Группа «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики, клубы инвалидов»

В этой группе участвуют команды специальных (коррекционных) учреждений Чувашской Республики, клубов инвалидов. Учащиеся и студенты училища олимпийского резерва не допускаются. Оспаривается кубок «Сильные духом». Состав команды — 4 человека: 2 юношей + 2 девушки. Все этапы по 200 м.

4. Группа «Общеобразовательные школы» (сборные районов)

В этой группе участвуют команды общеобразовательных школ. Оспаривается кубок «Восходящие звезды». Состав команды — 10 человек: 5 юношей + 5 девушек. Все этапы по 400 м, кроме первого этапа у юношей — 800 м. От каждого сельского района, а также от городов республики (кроме г. Чебоксары и

г. Новочебоксарск) к эстафете допускается одна команда — сборная команда района, составленная из учащихся районных общеобразовательных школ. От г. Чебоксары к эстафете допускаются три команды: по одной команде Московского, Ленинского и Калининского районов г. Чебоксары. От г. Новочебоксарска допускаются две команды.

5. Группа «Профессиональные образовательные организации»

Оспаривается кубок «Спортивные резервы — олимпийские надежды». Состав команды — 10 человек: 5 юношей + 5 девушек. Мужские этапы по 800 м, женские по 400 м.

6. Группа «Женские команды»

Команды предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений с количеством работников до 500 человек и приглашенные команды из других регионов. Оспаривается кубок «Грация». Состав команды — 5 человек. Все этапы по 400 м.

7. Группа «Мужские команды»

Команды предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений и приглашенные команды из других регионов. Оспаривается кубок «Мужская солидарность». Состав команды — 5 человек. Все этапы по 800 м.

8. «Основная группа»

Оспаривается кубок «Спортивная доблесть». Выступают команды предприятий, организаций, спортивных клубов и учебных заведений. Состав команды — 10 человек: 5 мужчин + 5 женщин. Дистанция для женщин — 400 м, кроме первого этапа (800 метров), для мужчин — 800 м. Именные заявки подаются вместе с ксерокопией трудовой книжки.

Обязательное участие команд высших учебных заведений Чувашской Республики.

Участвуют команды республиканского училища олимпийского резерва и приглашенные команды из других регионов.

В этой группе за команды могут участвовать члены сборной команды Чувашской Республики, проживающие в других регионах.

Команды спортивных клубов допускаются к участию только в «Основной группе» и в группе «Ветераны спорта».

9. Группа «Команды органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики»

Состав команды — 5 человек: 3 мужчин + 2 женщины. Все этапы по 400 м. Соревнования проводятся в зачет Спартакиады работников органов государственной власти и органов местного самоуправления Чувашской Республики раздельно по следующим подгруппам:

1 подгруппа — команды органов государственной власти Чувашской Республики;

2 подгруппа — команды администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики;

3 подгруппа — команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике.

10. Группа «Команды СМИ»

Команды газет Чувашской Республики республиканского, районного, городского значения. Состав команды — 4 человека: 2 мужчин + 2 женщины. Этапы по 100 м. Оспаривается кубок «Спортивное перо».

5. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1 место в своих группах на 1 этапе соревнований, награждаются дипломами и переходящими кубками, участники команд — медалями. Команды, занявшие 2–3 места, — дипломами, участники команд — медалями. Районные и городские газеты могут учреждать призы, в том числе с привлечением спонсоров.

По итогам 2 этапа финальных соревнований награждение осуществляется следующим образом:

Команды, занявшие 1–3 места в своих группах, награждаются кубками и дипломами, участники команд — медалями.

Участники, занявшие 1 место в своих группах, и их тренеры награждаются полугодовой подпиской на газету «Советская Чувашия».

Специальный приз вручается женщине, показавшей лучший результат на первом этапе забега «Основной группы», а также мужчине, показавшему лучший результат на любом этапе забега «Основной группы».

Отдельные команды и участники соревнований поощряются призами, учрежденными спонсорами.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые расходы по организации и проведению 1 этапа осуществляются органами местного самоуправления и редакциями районных и городских газет. АО «Газета «Советская Чувашия» обеспечивает дипломами и информационной поддержкой.

На втором этапе Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики обеспечивает предоставление спортивного сооружения для проведения финальных соревнований, несет расходы по оплате питания судейской коллегии, а также награждению медалями и кубками.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики обеспечивает финансирование награждения команд призами по группам «Общеобразовательные школы» и «Профессиональные образовательные организации».

АО «Газета «Советская Чувашия» несет расходы по изготовлению нагрудных номеров и награждению победителей и призеров финальных соревнований дипломами и призами.

Расходы по обеспечению участия команд в соревнованиях (проезд, питание) за счет командирующих организаций.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. При наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

В целях соблюдения регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 для проведения церемонии открытия к 10.00 приглашается исключительно один представитель команды со своим штандартом.

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Оказание медицинской помощи участникам соревнований осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, полученную в поликлинике по месту жительства, и средства индивидуальной защиты, которые являются основанием для допуска к Эстафете. Спортсменам старше 40 лет при получении справки-допуска обязательно прохождение ЭКГ. Медицинские осмотры участников Эстафеты проводятся представителями Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины не позднее чем за 10 дней до начала проведения Эстафеты. Медицинские осмотры участников Эстафеты при наличии полиса медицинского страхования проводятся бесплатно.

К соревнованиям среди учащихся специальных (коррекционных) учреждений Чувашской Республики и клубов инвалидов допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний и получившие допуск врача к соревнованиям.

9. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях принимаются до 1 сентября 2021 года до 17.00 по электронному адресу maneg1@mail.ru. Без предварительных электронных заявок команды к соревнованиям не допускаются.

Выдача нагрудных номеров для участников финальных соревнований состоится 2 сентября 2021 года в редакции газеты «Советская Чувашия» по адресу: Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, 4-й этаж с 13.00 до 16.30. Руководитель делегации в мандатную комиссию представляет именную заявку, заверенную врачебно-физкультурным диспансером или врачом местной больницы, на каждого участника — копию паспорта, справку с места учебы (работы), копию зачетной книжки студента высшего и среднего специального учебного заведения, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, с датой забора биоматериала не позднее 72 часов от момента явки на мандатную комиссию или Сертификат о вакцинации COVID-19, или QR-код (на бумажном носителе).

В день финальных соревнований мандатная комиссия работает только для команд, предварительно подавших заявку на участие в соревнованиях, с 8.00 до 9.30 на месте проведения соревнований. В случае возникновения спорных ситуаций в ходе соревнований письменные протесты рассматриваются апелляционной комиссией.

По итогам мандатной комиссии в программу соревнований могут быть внесены изменения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.