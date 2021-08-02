На тренировку юные спортсмены пришли с флагом России

По-спортивному отметили день Государственного флага России воспитанники Федерации спортивной аэробики Чувашии.

В преддверии праздника ребята провели открытую тренировку на свежем воздухе. Перед ее началом тренер Ирина Волкова напомнила юным подопечным о том, что российский флаг для спортсменов имеет особое значение. «Когда мы защищаем честь страны на международных соревнованиях, он придает нам сил, вселяет надежду, — сказала она. — Мы прилагаем свои силы, чтобы оправдать доверие нашей Родины. А поднимаясь на пьедестал, гордимся, видя, как поднимается российский триколор и звучит гимн России». После разминки юные спортсмены провели показательное выступление. А в центре композиции был символ и гордость россиян – Государственный флаг нашей Родины.