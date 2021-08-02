Прибывший из Турции житель Чувашии нарушил антиковидное законодательство

Житель Цивильского района Орлов (фамилия изменена) оштрафован на 15 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Прилетев из Турции в Россию, он в течение трех календарных дней со дня прибытия обязан был разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных услуг. Но парень этого не сделал. И тем самым нарушил требования, изложенные в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

О том, что Орлов совершил правонарушение, стало известно из сообщения, поступившего из Сколковского ТО Управления Роспотребнадзора по городу Москве о прибывших из зарубежных стран на территорию РФ пассажирах в пункт пропуска международного аэропорта Внуково, в том числе и о прибытии Орлова. Поскольку результаты лабораторного исследования на COVID-19 у него оказались отрицательными, суд назначил ему минимальное штрафное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. А максимальный штраф для граждан по этой статье — 40 тысяч рублей.