В Чувашии вручили ордена «За любовь и верность»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 16 августа за большие заслуги в укреплении института семьи награждены супруги:
Ижедеров Владимир Михайлович и Ижедерова Галина Михайловна, Цивильский район; Падуев Петр Николаевич и Падуева Марфа Михайловна, Яльчикский район.
За вклад в достойное воспитание детей знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» награждены:
Владимирова Елена Леонидовна — мать пятерых детей, Красноармейский район; Кириллова Нина Павловна — мать пятерых детей, Козловский район; Константинова Светлана Анатольевна — мать пятерых детей, Янтиковский район; Ксенофонтова Людмила Геннадьевна — мать пятерых детей, Вурнарский район; Матлаш Ольга Викторовна — мать восьмерых детей, г. Новочебоксарск; Мешкова Валентина Михайловна — мать пятерых детей, г. Новочебоксарск; Мотова Татьяна Юрьевна — мать пятерых детей, г. Шумерля; Наумова Елена Николаевна — мать пятерых детей, Канашский район; Плисова Валентина Николаевна — мать пятерых детей, Красночетайский район.

Опубликовано: 19 августа 2021 г.


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