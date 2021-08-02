Одиннадцать жителей республики отмечены государственными наградами

За заслуги перед Чувашской Республикой и активную общественную деятельность орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Черкесов Леонид Ильич — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

За многолетний добросовестный труд на благо Чувашской Республики медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республики» награжден Ладыков Алексей Олегович — глава администрации города Чебоксары.

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Александров Герман Геннадиевич — генеральный директор МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска», Кадышев Евгений Николаевич — заместитель главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов, председатель постоянной комиссии по бюджету Чебоксарского горсобрания депутатов, проректор по научной работе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, доктор экономических наук, профессор.

За заслуги в области художественной литературы и многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетное звание «Народный поэт Чувашской Республики» присвоено Сарби Раисе Васильевне — члену общественной организации «Союз профессиональных писателей Чувашской Республики».

За заслуги в области музыкального искусства и плодотворную творческую деятельность почетное звание «Заслуженный артист Чувашской Республики» присвоено Каткову Юрию Сергеевичу — артисту-вокалисту (солисту) Чувашской государственной филармонии.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Гордеевой Светлане Денисовне — заместителю председателя правления общественной организации «Союз профессиональных писателей Чувашской Республики», Зиновой Людмиле Валерьевне — преподавателю Чебоксарской детской школы искусств № 2, Урмавшину Андрею Анатольевичу — хормейстеру народного хора ветеранов педагогического труда «Волжанка» при Дворце культуры «Салют», г. Чебоксары.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» присвоено Каюковой Ольге Варсанофьевне — декану факультета биотехнологий и агрономии Чувашского государственного аграрного университета, кандидату химических наук, доценту.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Строкач Светлана Витальевна — начальник отдела учета и распределения жилья администрации Ленинского района г. Чебоксары.