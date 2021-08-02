Утвержден план приватизации государственного имущества республики на 2022 год

В частности, планируется приватизировать имущественный комплекс, расположенный в Чебоксарах по улице Николаева, включающий земельный участок и 6 объектов недвижимого имущества. Кроме этого на продажу будут выставлены пакеты акций АО «Плодопитомник «Батыревский», ОАО «Чувашметалл». Перечни имущества, планируемого к приватизации, будут дополняться по результатам рассмотрения предложений по приватизации, а также проводимого анализа имущества. В 2022 году ожидаются поступления в республиканский бюджет доходов от приватизации в размере не менее 15,2 млн рублей.