В Чувашии в зоне риска по ковиду — три муниципалитета

Сразу в нескольких районах республики могут ввести дополнительные ограничения, связанные с ковидом. Об этом написал в своем официальном телеграм-канале Глава республики Олег Николаев. Решение об этом может принять региональный Оперштаб, сообщил он, — с учетом заболеваемости и чтобы не допустить негативного развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В зоне риска оказались сразу три муниципалитета: город Алатырь, Алатырский и Порецкий районы. Если смертность от COVID-19 в республике составляет 138,5 на 100 тысяч населения, то в Алатыре этот показатель достиг значения 297,1 на 100 тысяч населения, в Алатырском районе — 293,2, в Порецком — 195,8.