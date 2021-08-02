В Чувашии в зоне риска по ковиду — три муниципалитета

Сразу в нескольких районах республики могут ввести дополнительные ограничения, связанные с ковидом. Об этом написал в своем официальном телеграм-канале Глава республики Олег Николаев. Решение об этом может принять региональный Оперштаб, сообщил он, — с учетом заболеваемости и чтобы не допустить негативного развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В зоне риска оказались сразу три муниципалитета: город Алатырь, Алатырский и Порецкий районы. Если смертность от COVID-19 в республике составляет 138,5 на 100 тысяч населения, то в Алатыре этот показатель достиг значения 297,1 на 100 тысяч населения, в Алатырском районе — 293,2, в Порецком — 195,8.
Опубликовано: 12 августа 2021 г.
Читайте также:
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Цитата номера
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Благоустройство без клише или Какими должны быть проекты, чтобы побеждать
Соревнования переносятся до особого распоряжения
Чистые руки, маска и мыло. COVID-19 в вопросах и ответах
В московских аэропортах контролируют здоровье прилетающих пассажиров
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии