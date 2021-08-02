Полиция «по горячим следам» задержала телефонных мошенников

33 коровы — свежая статья…

Житель Батыревского района долго ругал себя на чем свет стоит: столько времени заниматься покупкой-продажей крупного рогатого скота и так «лопухнуться». А все потому, что цена на корову, объявление о продаже которой мужчина увидел в интернете, была привлекательней, чем у других.

Правда, продавец попросил внести предоплату — сначала 5000 рублей, а потом еще 35000, заверив, что фура с коровой уже выехала в Батыревский район. Скрепя сердце, сельчанин перевел деньги на карту якобы супруги животновода, которая тут же с готовностью подтвердила по телефону, что они действительно продают свою корову. Но на самом деле доверчивый покупатель общался с семейством кочевого рода-племени, которое набило руку на телефонном «разводе».

Когда фура с коровой в Батыревский район так и не прибыла, а общительные абоненты разом покинули сеть, потерпевший обратился в полицию. По телефонным номерам и движению денег сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Батыревский» напали на след жителя Подмосковья и выехали в командировку. 33-летний житель Красногорского района и опомниться не успел, как оказался в служебном автомобиле оперативников на пути в Чувашию.

Маневр сотрудников чувашского уголовного розыска оказался неожиданным даже для столичных коллег, которые тоже интересовались этим товарищем в связи с аналогичными обращениями от других пострадавших. Задержанный — фигура действительно любопытная. Еще младенцем его взяла на воспитание семья из вечно скитающегося народа, и «таланты» приемных родителей пасынок унаследовал в полном объеме. В свои 33 года мужчина уже неоднократно был судим за мошенничество.

Нашего земляка ловкач обманул в паре с 23-летним соплеменником, которого позже вызвали на допрос к следователю МО МВД России «Батыревский» при содействии одного из баронов. Юноша тоже очень «перспективный»: именно он отвечал за телефонные переговоры с клиентами, он же забирал львиную сумму переводов, которые шли к ним на карты со всех концов России.

Сколько именно несуществующих коров продали ушлые парни, еще предстоит выяснить, но не меньше целого стада.

Потерпевшему из Чувашии ущерб они возместили в ходе расследования. Батыревский районный суд признал фигурантов виновными в хищении чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину и приговорил рецидивиста к одному году в колонии строгого режима, а второго — к условному наказанию.

По нашему эпизоду подсудимые еще легко отделались, но, возможно, в ближайшее время их нагонят остальные «коровы», «проданные» в другие регионы России.