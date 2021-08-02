Накануне дня города в Чебоксарах пройдет пленэр на тему «Город трудовой доблести»

Творческий десант с мольбертами высадится на этой неделе в Чебоксарах на Площади речников, Красной площади и Московской набережной. Накануне Дня города пройдет межрегиональный пленэр, посвященный не только дню рождения столицы, но и присвоению ей звания «Город трудовой доблести». Участниками пленэра могут стать все желающие — от профессионалов до школьников и студентов. Причем художникам не обязательно работать на трех площадках в центре города и на набережной Волги — как сообщают организаторы, основой картин могут стать любые уголки Чебоксар.

Свои работы авторы картин сами выложат в галерею пленэрных работ на специальной страничке ВКонтакте. В этой же сети, в сообществе «Культурные Чебоксары», в выходные состоится итоговая онлайн-выставка, для которой эксперты отберут лучшие работы.