В Чувашии решили проблему с очевидными «двойниками» на выборах в Госсовет

Мы уже писали о том, что в Новочебоксарске вместо четверых кандидатов Семеновых предвыборную гонку продолжит лишь один – действующий депутат Государственного Совета Сергей Семенов.

И вот очередная новость из Новочебоксарска: в соперницы известному руководителю школы искусств Ольге Исааковне Петровой одна из партий выставила молодого воспитателя детского сада Ольгу Владимировну Петрову. Расчет на то, что в бюллетене последняя будет выше, и избиратели, читая вскользь биографию, выберут ее. На днях стало известно, что кандидатуру воспитателя Ольги Петровой снимает с выборов партия, ее выдвинувшая.

Аналогично в Комсомольском одномандатном избирательном округе №4 по собственной инициативе снял свою кандидатуру однофамилец известного политика Юрия Попова — фермер Александр Попов.