В рамках акции в Чувашии можно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию специалиста

Сейчас у всех на слуху пандемия коронавируса, но ведь и другие, не менее опасные инфекции тоже никуда не делись. Например, ВИЧ/СПИД. 7 и 8 августа в рамках Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» в Чувашии будет работать команда высококвалифицированных специалистов. С их помощью любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование и получить консультацию.

Все мероприятия в рамках акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей после каждого тестируемого.

7 августа с 12 до 18 часов медики будут работать в Канаше (ул. 30 лет Победы, д. 24, перед центральными воротами Городского парка) и в Новочебоксарске (ул. Строителей, д. 21, парковка у гипермаркета «Магнит»), а 8 августа в Чебоксарах (ЦПКиО «Лакреевский лес»).