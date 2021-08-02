В рамках акции в Чувашии можно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию специалиста

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сейчас у всех на слуху пандемия коронавируса, но ведь и другие, не менее опасные инфекции тоже никуда не делись. Например, ВИЧ/СПИД. 7 и 8 августа в рамках Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» в Чувашии будет работать команда высококвалифицированных специалистов. С их помощью любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование и получить консультацию.
Все мероприятия в рамках акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей после каждого тестируемого.
7 августа с 12 до 18 часов медики будут работать в Канаше (ул. 30 лет Победы, д. 24, перед центральными воротами Городского парка) и в Новочебоксарске (ул. Строителей, д. 21, парковка у гипермаркета «Магнит»), а 8 августа в Чебоксарах (ЦПКиО «Лакреевский лес»).

Опубликовано: 5 августа 2021 г.


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