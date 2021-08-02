Директор УК «Теплый дом» подозревается в растрате денег, собранных с населения

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о причинении ущерба ресурсоснабжающей организации и растрате денег, собранных с населения.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью УК «Теплый дом» при перечислении ресурсоснабжающим организациям денег, полученных в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, причинило ущерб в особо крупном размере одному из поставщиков. Также выявлен факт растраты бывшим руководителем управляющей компании вверенных денежных средств.

Выяснилось, что директор «Теплого дома», используя служебное положение, заключил договор с индивидуальным предпринимателем и умышленно без каких-либо оснований перечислял деньги на его расчетный счет за услуги, которые предпринимателем фактически не оказывались. В итоге директор растратил вверенные ему жильцами многоквартирных домов деньги в сумме не менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, руководитель УК в рамках заключенного с ПАО «Т Плюс» договора, без необходимости заключил еще и агентский договор на организацию приема платежей от населения по оплате за ЖКУ с управляющей компанией. В результате поступившие от жильцов деньги в сумме свыше миллиона рублей были направлены в счет агентского вознаграждения, ресурсоснабжающей организации причинен особо крупный ущерб. Идет следствие.