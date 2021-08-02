НИКИТА НАГОРНЫЙ

гимнаст, олимпийский чемпион Токио в командном многоборье

«Я приехал после юношеских Олимпийских игр 2014 года… это, по-моему, были Чебоксары, открытие легкоатлетического манежа. Мы ждем в этом манеже, и минут за 10 ко мне подходят и говорят: «Ты будешь говорить речь, поприветствуешь, поблагодаришь»… Я там ходил, придумывал — что, как. Идет Владимир Владимирович, мы все выстроились, он подходит, я думаю — вот, сейчас мое время! Говорю: «Владимир Владимирович!» Он такой: «Есть здесь ребята-дзюдоисты?» И в этот момент я просто забываю все, что я хотел сказать. Он мне: «Да, слушаю» — а я стою, зажался весь. Ну, поблагодарил за то, что у нас так поддерживают спорт, сказал, что мы будем продолжать также отстаивать честь нашей страны. Он пожал мне руку».

(О первой встрече с Президентом России)