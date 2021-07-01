В Алатырской центральной районной больнице появится компьютерный томограф

Решение о его поставке в Алатырь было принято правительством республики и Минздравом, когда на базе местного родильного дома открылся ковидный госпиталь. Компьютерная томография — важный этап обследования пациентов с коронавирусом, сообщают в Алатырской ЦРБ. С помощью новой техники можно будет успешно диагностировать и другие болезни. Сейчас в больнице, в помещении, где будет установлен томограф, идут ремонтные работы.
Опубликовано: 29 июля 2021 г.
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