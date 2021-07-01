Дело на весах Фемиды

Суд взвешивает все «за» и «против».

Граждане, выслушавшие обвинительные приговоры за различные преступления, торопятся их обжаловать, полагая, что либо не заслужили сурового наказания, либо вообще не совершали нехороших деяний. Но не всегда их аргументы доказательны.

Записала чужую квартиру на сына

К примеру, Верховный суд республики оставил в силе приговор жительнице Чебоксар, обманом переоформившей чужую квартиру на своего родственника. В 2019 году 48-летняя горожанка, пользуясь тем, что владелец чебоксарской квартиры находился в лечебном учреждении, завладела его личными документами. Потом нашла человека, имеющего с потерпевшим внешнее сходство, и привела его под видом собственника квартиры в МФЦ, где и был оформлен фиктивный договор купли-продажи.

В результате жилплощадь стоимостью 1,4 млн рублей без ведома и согласия ее законного владельца перешла в собственность сына злоумышленницы. В нынешнем апреле за квартирное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, суд приговорил женщину к двум годам колонии общего режима. Сторона защиты обжаловала судебное решение ввиду чрезмерной суровости назначенного наказания. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда согласилась с мнением прокуратуры республики и признала законным приговор. Кстати, в надзорном ведомстве сообщили, что сделка по продаже квартиры потерпевшего признана недействительной.

Досрочно выйти на волю не получилось

Апелляционная инстанция также отменила постановление нижестоящего суда об условно-досрочном освобождении из колонии в отношении бывшего заместителя министра спорта Чувашии, осужденного за превышение должностных полномочий. В прошлом году Ленинский районный суд Чебоксар установил, что чиновник подписал фиктивные документы о поставке в одну из городских спортивных школ олимпийского резерва спортивного инвентаря и оборудования на сумму свыше 46 млн рублей и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Позже этот же суд вынес постановление об условно-досрочном освобождении бывшего замминистра от дальнейшего отбывания наказания в заточении. Прокуратура же сочла, что для этого не было законных оснований, и обжаловала судебное постановление. Апелляционная инстанция признала доводы прокурорского представления обоснованными, отменила принятое судом первой инстанции решение об условно-досрочном освобождении и направила материалы дела на новое рассмотрение.

Многодетная семья помучилась…

Не считает себя виновным бывший глава администрации Ибресинского района, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями. В 2017 году администрации района из бюджета республики выделили субвенцию в размере более 2,2 млн рублей для обеспечения жильем по договорам социального найма многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей. И что же делает тогдашний глава?

Как установлено, «действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности в интересах своего знакомого, стремясь предоставить последнему выгоду имущественного характера, используя свое служебное положение», он заключил с его сыном договор аренды земельного участка, на котором в том же году будет построен жилой дом для многодетной семьи. И, несмотря на существенные нарушения строительных и санитарных норм (жить там было нельзя), глава заключил муниципальный контракт на его приобретение за указанные выше миллионы с поставщиком, коим оказался опять же сын знакомого, на которого был оформлен и дом. А затем, как уже рассказывала «СЧ», появился договор социального найма, заключенный с многодетной матерью, которой предлагалось вселиться в долгожданное, но с серьезными недоделками жилье.

Однако женщина дождалась счастливого дня, когда подрядчик все же привел дом в порядок, понятное дело, за свой счет. А главу (теперь уже бывшего) суд наказал — лишил его на три года права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Несмотря на доводы стороны защиты об отсутствии в действиях осужденного состава преступления, Верховный суд оставил приговор в силе.