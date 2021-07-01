Тонущие дети не кричат…

В республике растет число погибших на водоемах.

В нынешний купальный сезон в Чувашии отмечается рост количества утонувших: 26 человек, из них двое детей. В ГКЧС отмечают, что больше всего утонувших на водоемах Чебоксар — шесть человек. Но и в других муниципалитетах происходят трагедии.

Пьяному и Волга по колено…

Совсем недавно вода унесла жизни двух человек. Несчастные случаи произошли на реке Сура близ Шумерли, где погиб 25-летний горожанин (его тело спасатели искали четыре дня), и в Канашском районе — здесь, в пруду у деревни Хунав, утонул 45-летний житель Канаша. А в Ядринском районе 19 июля из реки Выла спасатели извлекли тело погибшего накануне 64-летнего жителя деревни Лапракасы. По предварительной информации, сельчанин отправился купаться на водоем в состоянии алкогольного опьянения.

По сведениям ГКЧС республики, больше всего утонувших (75 процентов) приходится на июнь. Напомним одну из трагедий. На Центральном пляже Чебоксар утонула 12-летняя девочка. По предварительным данным СУ СКР по Чувашии, она находилась на пляже вместе с мамой и двумя сестрами. Девочка заплыла за буйки и ушла под воду… Ее тело обнаружили через час после происшествия.

Обеспечение безопасности людей на воде обсудили на еженедельном совещании правительства. В республике открыты 12 пляжей и 130 мест, специально оборудованных для купальщиков. На совещании отмечено, что наибольшее количество безопасных берегов в Моргаушском, Канашском, Чебоксарском, Аликовском районах. Меньше всего — в Красноармейском, Янтиковском, Цивильском, а в Козловском и Мариинско-Посадском районах обустроенных зон отдыха у воды вообще нет.

Между тем председатель ГКЧС Олег Яковлев напомнил, что в мае на совещании у Главы Чувашии ставилась главная задача на купальный сезон — открыть максимальное количество специально оборудованных мест для купания и отдыха людей у воды. В идеале — в каждом сельском поселении. И отметил, что в прошлом году все несчастные случаи на воде происходили именно в местах, не приспособленных для купания и отдыха. На совещании руководителям муниципалитетов было поручено строго контролировать соблюдение мер безопасности на водоемах и регулярно проводить профилактические беседы с жителями. «Люди до сих пор продолжают пренебрежительно относиться к мерам своей личной безопасности, и наша задача — дойти до каждого и убедить, что вода — это стихия и ошибок не прощает», — считает руководитель «чрезвычайного» ведомства.

Основные причины гибели людей в водоемах, конечно, беспечность, пренебрежение правилами безопасности, купание в незнакомых и необорудованных местах, оставление детей без присмотра. И как показали трагические случаи в нынешнем году, зачастую крайняя беспечность проявляется в том, что многие граждане не мыслят «настоящего» отдыха на воде без спиртного. Из числа утонувших 14 человек находились в нетрезвом состоянии, а это примерно 52 процента всех погибших на воде, рассказал начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС ГУ МЧС по Чувашии Сергей Аршинов. Пьяному человеку, как говорится, и море по колено, не то что Волга… Между тем в реке немало опасных мест, например, свал — мелкое дно, обрывающееся в глубину. Оказавшись на таком свале, человек как по горке уходит в эту опасную глубину с сильным течением, и тогда спастись шансов немного.

Цифра Более 80 процентов жителей погибли, купаясь в необорудованных для этого местах, по данным ГКЧС.

До беды — одна секунда

Что уж говорить о детях. «Их нельзя ни на секунду оставлять одних на воде, — считает Сергей Вячеславович. — Когда они тонут, то, как правило, не кричат, не зовут на помощь. И мама, которая загорает на берегу в 50 метрах от воды, думает, что ее купающийся сынишка под присмотром. Но это самообман, достаточно секунды, чтобы с ребенком случилось непоправимое. Взрослые должны заходить в воду вместе с детьми, вот тогда они действительно будут под контролем и могут рассчитывать на помощь».

К сожалению, дети не всегда говорят родителям, что горят желанием искупаться в реке — не пустят, а самим некогда. Сергей Аршинов вспомнил историю, случившуюся в Новочебоксарске: «Звонит мама сыну — «Ты где, мой хороший?» — «Рядом, во дворе с ребятами гуляю!» Позже мама снова звонит, а телефон сына не отвечает. Он в это время не во дворе с ребятами, а на Волге, а не отвечает потому, что утонул…»

Сотрудники МЧС в купальный сезон патрулируют на берегу Волги, и нередко им приходится буквально выпроваживать детей из воды. «Их там много. Если выяснится, что дети пришли со взрослыми, находятся под их присмотром, и нам спокойнее, — рассказывает Сергей Аршинов. — Но бывает, что детвора приходит на берег самостоятельно. Спрашиваем, где взрослые? Нету, дяденьки. Вызываем полицию? Ой, не надо, мы уходим… Недавно четыре детские компании выпроводили с берега Волги на участке между речным портом и центральным городским пляжем».

На взгляд Аршинова, пока разъяснительной работы с населением на предмет поведения на водоемах, особенно среди детей, ведется недостаточно. В некоторых школах годами висят одни и те же плакаты, напоминающие, что нужно опасаться террористов, соблюдать пожарную безопасность. А о том, как вести себя на воде — информации мало, «хотя у нас две мощные стихии — там горим, здесь тонем».

Тревожит и то, что люди нередко совершают безрассудные заплывы, будучи уверенными, что хорошо плавают. Например, берутся переплыть Волгу — дескать, да что там вплавь четыре километра, ерунда. Но не учитывают, что у берега и на середине реки разная температура, да к тому же сильное течение. И заплыв даже на середину Волги может добром не закончиться. Были случаи, когда патрульные катера поднимали на борт пловцов, решивших «перемахнуть» Волгу. Те благодарили потом: «Ой, спасибо, ребята, я сил не рассчитал». В зоне риска и юные ныряльщики, которые хвастливо заявляют: «С этого берега нырну, а у другого вынырну, хотите?».

…Гибель детей на воде — проблема всех российских регионов. Председатель Следственного комитета всегда требует от своих подчиненных тщательным образом устанавливать все обстоятельства трагической гибели детей и круг лиц, на которых лежит обязанность по защите жизни и здоровья несовершеннолетних. К примеру, в Республике Карелия расследуется уголовное дело в связи с гибелью в нынешнем июне трех несовершеннолетних подростков, утонувших во время купания в акватории Онежского озера в черте города Петрозаводска. В ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц городской администрации, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде. А в Республике Адыгея уголовное дело возбудили в отношении 45-летнего мужчины, который вместе со своим 7-летним сыном находился на территории базы отдыха у пруда, где ловили рыбу. В какой-то момент мужчина отлучился в гостевой домик, а когда вернулся на пирс, ребенка не нашел, лишь заметил в пруду его обувь. Там спасатели МЧС и нашли тело мальчика…