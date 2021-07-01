Юбилей под звон колоколов

В Башкортостане отметили 225-летие крупнейшего чувашского села — Васильевки. Как отмечают республиканские средства массовой информации, в Ишимбайском районе это единственное селение, где живут исключительно чуваши.

По данным архивов, в 1796 году в Васильевке насчитывался 51 двор. А по подворной переписи крестьянских хозяйств Уфимской губернии в 1912-1913 годах Васильевка уже была большой деревней — мужчин числилось 335 человек, женщин 372. И все они были чувашами. Относились селяне к категории государственных крестьян и почти все имели земельные наделы, держали лошадей, коров, многие занимались пчеловодством. У наиболее богатых было до 150 пчелосемей. И сегодня в селе много пасечников — пчел держат как молодые, так и жители в возрасте.

По изыскам краеведов, Васильевку основали выходцы из еще одного чувашского селения Башкортостана — деревни Камышлы. Как утверждают рассказчики, крестьян привлекли заросли дикой конопли, растущие на холмах, расположенных вокруг современной Васильевки. Ведь в старину полотно для одежды и постели, домашние веревки и упряжь для лошадей, рыбацкие сети, паруса и морские канаты — все делалось из волокон конопли…

А вскоре ряды переселенцев пополнились соплеменниками из других местностей. Предположительно теми, кому пришлось покинуть насиженные места, когда в 1775-м начались расправы над участниками Пугачевского восстания…

Предание гласит, что пришельцы долго спорили: как назвать деревню. В конце концов один из мужиков предложил кинуть жребий. Написали пять имен, бросили в шапку и хорошенько перемешали. Жребий тянул Василий. И надо же — выпало его имя…

Сегодня в Васильевке около девятисот жителей. Как сообщают местные СМИ, село развивается, хорошеет, особо красивые дома строят молодые. Там есть все для комфортного проживания — газ, Дом культуры, библиотека, средняя школа с преподаванием чувашского языка. Перечисляя объекты инфраструктуры, старожилы не без гордости напоминают, что грамоте в Васильевке учили еще в 19 веке. Занятия проходили в доме зажиточного крестьянина, а учил детишек приезжий учитель, также чуваш по национальности. Официально же датой открытия школы значится 1921 год…

Несмотря на то, что соседи-башкиры оказали заметное влияние на быт наших соплеменников, им удалось в обычаях, обрядах, устном народном творчестве сохранить этническую культуру. Ее и демонстрировали гостям сельчане на празднике в честь юбилея села.

Выставка национальных чувашских костюмов, экспозиция «Чувашский двор» пользовались в тот день повышенным вниманием — гостям праздника одинаково интересны были как рассказы об отличиях тухъи и хушпу, так и рассказы о чувашском быте.

Кстати, статус села Васильевка обрела недавно — церковь здесь появилась лишь в 2020 году. Возводили ее методом ниме почти восемь лет — стройка замирала, когда кончались деньги, возобновлялась, когда они появлялись. Инициатором возведения храма была местная жительница, мама семерых детей Роза Андреева. В строительство церкви она вложила собственные сбережения, а также активно привлекала спонсоров, проявив недюжинный талант организатора и руководителя проекта. Роза Васильевна всегда мечтала, чтобы в ее родной деревне был свой православный храм. И смогла найти единомышленников.

Как рассказывают башкортостанские СМИ, колокольный звон в сельском храме в тот день звучал по-особенному — службу вел владыка, который специально приехал из Салаватской епархии провести литургию в честь юбилея села. В крестном же ходе участвовали и жители окрестных деревень.

Никого не оставило равнодушным и само торжество. Искренние поздравления, добрые пожелания нескончаемо звучали в адрес именинников. На протяжении всего праздника не умолкали задорные песни — под близкие сердцу мелодии веселился и стар, и млад. «Одни с удовольствием смотрели зажигательную концертную программу, другие наблюдали за спортивными играми, а те, что не робкого десятка, и сами становились их участниками».

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Дни чувашской культуры и Петров день

Обществу чувашской культуры Томской области нынче исполнилось 26 лет. Юбилейный день рождения пришелся на прошлый год, но отметить его достойно из-за пандемии не удалось. Зато отпраздновали нынче, пусть не с размахом, но тепло и душевно. Были даже «зарубежные» гости — активисты Национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ». Они внесли свой немаловажный колорит в Дни чувашской культуры г. Томска.

Торжества начались 10 июля в томском Доме народного творчества «Авангард». В фойе вниманию гостей были представлены выставки книг на чувашском языке, изделия чувашских мастериц, национальная кухня. Особое восхищение у гостей праздника вызвало творчество вышивальщиц, как томских, так и иркутских. К примеру, своей прекрасной вышивкой гладью удивила всех Лидия Федотова (д. Перовка, Томская область), а Надежда Фидикова (с. Масляногорск Зиминского района Иркутской области) для всех желающих провела мастер-класс по чувашской вышивке.

Под вечер томичи впечатлились и танцевально-песенным творчеством своих соседей-чувашей. Бурными аплодисментами вознаградили гости выступления фольклорного народного ансамбля «Куккук», семейного дуэта «Сестры Белковы» (Иркутская область). Неистово хлопали и своим «родным» — чувашскому ансамблю «Тăвансем» (с. Ново-Кусково, Асиновский район Томской области) и фольклорному ансамблю «Палан» (г. Томск). Свою лепту внесли танцевальные ансамбли «Дивертисмент» (д. Воронино, Томский район) и «Ватан» Объединения аварцев мира (г. Томск).

Продолжился праздник 11 июля в селениях Перовка — Горьковка (по рассказам председателя Томского областного общества чувашской культуры Якова Мульдиярова, когда-то это были две разные деревни, где жили чуваши и русские, сегодня они почти слились и стали многонациональными). Как отмечают местные СМИ, «Питрав пуххи» (Петров день) томские чуваши отмечают ежегодно, с приглашением гостей, обильным угощением и праздничным концертом. Правда, праздник томские соплеменники называют по–своему — «Пĕтрекке». Традиционно в этот день гостей они угощают шӳрпе из мяса жертвенного барана и устраивают большой праздничный концерт. Так было и в этот раз. Может, гостей нынче было не так много, но песни на чувашском — веселые и грустные, задушевные и берущие за душу, — в исполнении ансамблей «Палан» и иркутских соплеменников звучали до поздна.