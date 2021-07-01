Блокировки мошенников ускорятся

Мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы. Соответствующий закон подписал Президент России, сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

По новому механизму Банк России будет передавать списки мошеннических интернет-ресурсов в Генеральную прокуратуру, у которой есть полномочия направлять предписания об их внесудебной блокировке в Роскомнадзор. Такой алгоритм взаимодействия позволит в сжатые сроки ограничить доступ граждан к сайтам финансовых пирамид и другим мошенническим площадкам, которые действуют в интернете под видом финансовых организаций. Принятый закон также дает регулятору право обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим вредоносное программное обеспечение.

«Новый закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид. Принятие закона позволит изменить ситуацию», — отметил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.