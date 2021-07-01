В Цивильском районе благоустраивают дворы

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

Работы по благоустройству ведутся по улицам Нефтяников, Мира, Николаева и Школьной поселка Конар.

Здесь установливают малые архитектурные формы, крытую спортплощадку и детский «городок» с искусственным покрытием. Скоро озеленят и зону отдыха. Напомним, обновляются дворы и улицы в рамках Указа Главы Чувашии «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». В этом году району на эти цели выделено более 70 миллионов рублей.

Опубликовано: 14 июля 2021 г.


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