В Цивильском районе благоустраивают дворы

Работы по благоустройству ведутся по улицам Нефтяников, Мира, Николаева и Школьной поселка Конар.

Здесь установливают малые архитектурные формы, крытую спортплощадку и детский «городок» с искусственным покрытием. Скоро озеленят и зону отдыха. Напомним, обновляются дворы и улицы в рамках Указа Главы Чувашии «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». В этом году району на эти цели выделено более 70 миллионов рублей.