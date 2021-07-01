Соло для Золушки

Примерять туфельку будут под музыку Григория Гладкова.

Известный композитор и бард своим присутствием украсил прошедший на прошлой неделе в Чувашии конкурс «Успешная семья Поволжья». Однако его приезд в нашу республику не ограничился только этим мероприятием.

Именитому композитору не раз доводилось бывать в чувашском театре юного зрителя. Именно здесь 7 июля состоялась встреча с Григорием Гладковым. Директор театра Елена Николаева обсудила с музыкантом рабочие моменты. Дело в том, что автор множества полюбившихся зрителям детских песен к мультфильмам и кинофильмам напишет музыку и к новому спектаклю чувашского ТЮЗа «Золушка». В марте этого года в театре прошла читка пьесы «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро, которую написал Сергей Зарков — актер, режиссер, художественный руководитель московского театра ЛАД (Лига Авторской Драматургии). Тогда же на коллективном обсуждении пьесы присутствовал и Григорий Гладков, которого автор пьесы представил в качестве композитора будущей постановки.

Спектакль будет поставлен в рамках проекта «Театры — детям». Постановщиком пьесы выступит заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл режиссер Василий Пектеев. Премьера спектакля запланирована на 20 декабря.