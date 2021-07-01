Для чего призывникам портили желудки

Завершено расследование отнюдь не рядового уголовного дела о том, как медики и другие фигуранты помогали «откосить» от армии молодым людям.

Скамья подсудимых светит заместителю начальника контрольно–ревизионного отдела Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Минздрава республики, врачу–эндоскописту одной из больниц Чебоксар, бывшему депутату Цивильского районного Собрания депутатов и еще двоим жителям Чувашии.

В зависимости от конкретной роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях они обвиняются в получении должностным лицом взятки за незаконные действия, пособничестве в уклонении от прохождения военной службы и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, с января 2019 года по июнь прошлого сотрудник Центра ресурсного обеспечения через знакомых, в том числе районного экс-депутата приискал парней, не желающих проходить срочную военную службу. Чтобы создать видимость законных оснований для освобождения от службы в армии он направлял молодых людей к врачу–эндоскописту, которая намеренно причиняла им травму в желудочно-кишечном тракте, создавая временные признаки язвенного заболевания.

Позже «язвенники» при прохождении призывной медицинской комиссии признавались негодными к военной службе. За пособничество в уклонении от призыва как лично, так и через посредников организатор процесса принимал нехилые взятки — от 100 до 210 тысяч рублей. Всего за указанный выше период он получил от 11 молодых людей, подлежащих призыву на срочную военную службу, незаконное вознаграждение в сумме более 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд Чебоксар.

В СУ СКР по Чувашии отметили, что десяти несостоявшимся призывникам предъявлены обвинения в уклонении от призыва на военную службу, а также в даче взятки должностному лицу. В настоящее время следствие по уголовным делам в отношении них закончено.