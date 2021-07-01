Апелляция на сто баллов

65 человек сдали в Чувашии ЕГЭ на высший балл. Окончательную эту цифру в Минобразования вывели после того, как были обнародованы результаты экзаменов по иностранным языкам и информатике, а также после апелляционных процедур. Именно апелляция помогла одному из выпускников получить максимальную оценку — после аргументированного объяснения с членами комиссии ему добавили недостающий балл за ЕГЭ по математике. Прибавилось и тех, кто дважды сумел сдать экзамен на сто баллов: теперь таких суперотличников в республике шестеро. Есть еще один хороший результат: среди нынешних стобалльников пятеро — выпускники прошлых лет. За время, прошедшее с момента получения аттестата, эти люди школьные знания не только не растеряли, но и сумели их укрепить.
Опубликовано: 8 июля 2021 г.
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