Апелляция на сто баллов

65 человек сдали в Чувашии ЕГЭ на высший балл. Окончательную эту цифру в Минобразования вывели после того, как были обнародованы результаты экзаменов по иностранным языкам и информатике, а также после апелляционных процедур. Именно апелляция помогла одному из выпускников получить максимальную оценку — после аргументированного объяснения с членами комиссии ему добавили недостающий балл за ЕГЭ по математике. Прибавилось и тех, кто дважды сумел сдать экзамен на сто баллов: теперь таких суперотличников в республике шестеро. Есть еще один хороший результат: среди нынешних стобалльников пятеро — выпускники прошлых лет. За время, прошедшее с момента получения аттестата, эти люди школьные знания не только не растеряли, но и сумели их укрепить.