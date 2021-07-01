«Нашел» деньги на дороге

32-летний директор чебоксарского ООО «Эльбрус» приговорен к двум годам условного лишения свободы за особо крупное мошенничество при строительстве автомобильной дороги в Алатыре. Установлено, что предприниматель в ходе выполнения работ использовал материалы, не предусмотренные проектной документацией, — они были существенно дешевле тех, что указывались в документах. Позже в акты выполненных работ были внесены заведомо ложные сведения об использовании материалов в соответствии с муниципальным контрактом. Ущерб в результате таких действий составил свыше 3,3 миллиона рублей, в ходе следствия он был возмещен. Преступная деятельность дорожного строителя пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашии.