О лестнице позаботился прокурор

В Мариинском Посаде добираться до детсада «Рябинка» родителям и детям было непросто. Деревянная лестница, расположенная на пересечении улиц Лазо и Октябрьская, находилась в неудовлетворительном состоянии, а по пути в садик ее было никак не миновать. Пришлось прокуратуре известить об этом главу администрации Мариинско-Посадского городского поселения. После прокурорского вмешательства старая лестница демонтирована, а на ее месте возведена новая, соответствующая всем требованиям.
Опубликовано: 7 июля 2021 г.
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