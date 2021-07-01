О лестнице позаботился прокурор

В Мариинском Посаде добираться до детсада «Рябинка» родителям и детям было непросто. Деревянная лестница, расположенная на пересечении улиц Лазо и Октябрьская, находилась в неудовлетворительном состоянии, а по пути в садик ее было никак не миновать. Пришлось прокуратуре известить об этом главу администрации Мариинско-Посадского городского поселения. После прокурорского вмешательства старая лестница демонтирована, а на ее месте возведена новая, соответствующая всем требованиям.