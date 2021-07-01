Новые трубы гарантируют надежность теплотрассы

Хотя и учили с детства, что смотреть на них нельзя, есть в искрах от сварки нечто завораживающее. И ощущение созидательного начала: если искрит сварка, значит, люди заняты делом, строят, ремонтируют, жизнь идет своим чередом — как на ул. Байдула в Чебоксарах, где энергетики намерены приступить к работам по замене магистрального трубопровода.

— Сваркой соединяют трубы для монтажа временной схемы, по которой на период ремонтов будет сохранено горячее водоснабжение жителей многоквартирных домов, — объясняет, наблюдая за работой специалистов подрядной организации, директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков. — Раньше при перекладке магистральных трубопроводов горожане обходились бы без горячей воды в квартирах. Теперь мы стремимся не оставлять их без ГВС — горячую воду будем подавать вот по этому временному трубопроводу. Да, сооружая его, компания несет дополнительные затраты, но обеспечение комфорта потребителям для нас очень важно, поэтому такой подход в дальнейшем будем применять и на других объектах.

Временная — не значит ненадежная. Большая часть «времянки» уже протянута. Две 200-миллиметровые трубы проложены на крепких бетонных и металлических опорах — все смонтировано аккуратно и прочно.

— Трубопровод же только на летние месяцы, — можно, наверное, и не укрывать так тщательно…

Занятые утеплением труб, рабочие возражают корреспонденту газеты:

— Температура подаваемой потребителям горячей воды должна составлять 60-70 градусов. Проходя по трубам без утепления, она даже в летнюю жару потеряла бы градусы, чего допустить нельзя.

Основательный подход к монтажу временной трассы Сергей Ушаков объясняет еще и тем, что она понадобится и в последующем — при реализации других проектов по повышению надежности ГВС потребителей.

А основные работы здесь связаны с заменой более 400 метров магистральных тепловых сетей — на участке от дома № 6 по ул. Маршака до дома №5А по ул. Байдула. Как раз их функцию возьмет на себя на летние месяцы временный трубопровод. На улице Маршака лотки магистрали уже вскрыты — видны старые трубы. «Центр города бурно развивается, много новостроек. Поэтому и обновление тепловых сетей проводим с учетом перспективы. Эти трубы диаметром 500 миллиметров будут заменены — проложим трубы диаметром 600 миллиметров», — рассказывает директор филиала энергокомпании.

По словам Сергея Анатольевича, объем финансирования технических мероприятий, выполняемых здесь, составит свыше 34 млн рублей. Работы по перекладке магистрали будут проводиться с применением современных энергоэффективных материалов. В частности, для монтажа будут использованы трубы в пенополиуретановой изоляции, которая существенно уменьшает потери тепла, увеличивает срок эксплуатации теплотрасс. Будет применена и система оперативного дистанционного контроля, обеспечивающая непрерывный контроль состояния теплоизоляционного слоя и трубопроводов в течение всего срока их службы. Также будет заменена вся запорная и регулирующая арматура.

Все работы энергетики планируют завершить задолго до прихода холодов — к концу августа. И в новый отопительный период тепло к потребителям придет уже по замененным трубам — новым и надежным. Работы как раз и направлены на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.

Нужно отметить, что перекладка труб на улицах Байдула и Маршака в Чебоксарах — хотя и основная, но лишь часть работ, запланированных к выполнению на магистральных сетях «Т Плюс» в двух городах Чувашии. Как отметил Сергей Ушаков, в этом году компания имеет очень обширную программу по техническому перевооружению и реконструкции тепловых сетей — как в Чебоксарах, так и в Новочебоксарске.

В городе-спутнике «Т Плюс» ведет перекладку магистральных трубопроводов по ул. Промышленной — там будет заменено свыше 1300 метров тепломагистрали, для чего компания выделяет около 60 млн рублей. Работы тоже должны завершиться к концу лета. Причем там также горячее водоснабжение потребителей на время ремонтов сохранено, его обеспечивают по резервной схеме через третью тепломагистраль. Всего же на проведение всех технических мероприятий на магистральных сетях в столице республики и городе химиков компанией в этом году будет направлено порядка 100 млн рублей.

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