Людям неважно, к какой партии принадлежит руководитель региона или депутат — лишь бы он заботился о тех, кто его избирал.

Темой пресс-конференции депутатов Госдумы Анатолия Аксакова и Игоря Молякова стали итоги июньского съезда партии «Справедливая Россия — Патриоты России — За Правду». Но журналисты только на них не зацикливались — отклоняясь от «повестки дня», задавали любые вопросы, в том числе и «коварные».

Главная задача обновленной партии, отметил Анатолий Аксаков, — претворение в реальные дела давно известного лозунга: «Все во благо человека, все во имя человека», который с учетом реалий сегодняшнего дня трансформировался в программный тезис «Человек важнее системы». Одним из главных шагов для решения этой задачи должно стать принятие законопроекта о базовом доходе россиян, разработанного депутатами от партии. По словам Аксакова, фактически это — социальные стандарты, которые надо закрепить законодательно. «Справедливое распределение доходов поможет сократить социальный разрыв между богатыми и бедными», — считает он. Помимо введения безусловного базового дохода, должны дать результат снижение НДС до 15 процентов для всех товарных позиций, ограничение торговой наценки на продукты до 15 процентов от первой оптовой закупки для любых магазинов и другие меры.

Лидеры объединенной партии пойдут на выборы в Госдуму во главе общефедерального списка — в него вошли 307 кандидатов, распределенных по 36 территориальным группам. Также партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы по 223 одномандатным округам. Несколько действующих депутатов от «Справедливой России» намерены вновь побороться за мандаты в своих округах, в том числе Анатолий Аксаков — в Чувашии. К предстоящему многодневному голосованию партия готовит не только кандидатов — она продвигает программу «Справедливый наблюдатель» (120 тысяч наблюдателей), которая, как надеются партийцы, поможет соблюсти чистоту выборов.

«Коварным» Аксаков назвал вопрос о нынешнем статусе партии в Чувашии: является ли она оппозиционной или наоборот, лояльной к власти. Отметив, что от критики они в целом не уклоняются, парламентарий напомнил об итогах первого года работы Олега Николаева, который многое успел сделать для улучшения качества жизни людей в Чувашии. Оказана, например, поддержка сельхозтоваропроизводителям, выделены деньги для владельцев коров в личных подсобных хозяйствах, принят закон о детях войны и так далее. Многие задачи, подчеркнул депутат, были решены только благодаря поддержке Олега Алексеевича в правительстве России. Но, по большому счету, считает Аксаков, людям неважно, к какой партии принадлежит руководитель региона или депутат — лишь бы он заботился о тех, кто его избрал.

Было задано немало вопросов и Игорю Молякову. В частности, журналисты вспомнили, как в нынешнем феврале на заседании нижней палаты парламента недавно влившийся в ряды госдумовцев Моляков предложил транслировать пленарные заседания ГД в «местах для размышлений» — чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли вернуться в зал в случае обсуждения важных вопросов. Коллеги Молякова, да и руководители Госдумы в тот день изрядно повеселились, строя догадки, о каких «местах для размышлений» говорил Моляков. «Игорь Юрьевич, так вы не имели в виду туалеты?» — поинтересовался один из журналистов на пресс-конференции. «Нет», — на лице Молякова не было и тени улыбки. Оказывается, речь шла о нескольких этажах, где могли находиться депутаты, и где не было связи с залом пленарных заседаний (как выяснилось потом, причиной стала вышедшая из строя проводка). В итоге технические неполадки устранили, как говорится, спасибо Молякову. В целом он самый активный законотворец в Думе, похвалил коллегу Аксаков: «В прошедшую сессию он внес больше всего законопроектов, даже я от него отстал». Кстати, как сообщил Аксаков, Моляков — второй в местном партийном списке выдвиженцев в Госдуму.