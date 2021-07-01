Велосипедист из Чувашии в Португалии был быстрее всех

В прошедшей в этой стране профессиональной шоссейной велогонке Classic VIANA приняли участие более сотни сильнейших велогонщиков мира. Представителю нашей республики Александру Григорьеву удалось уехать в отрыв от соперников на тяжелом рельефе почти в середине дистанции. На финиш воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды приехал в итоге в гордом одиночестве — ближайшего преследователя он опередил на целых три минуты. Как сообщают в Минспорте Чувашии, Александр Григорьев в ближайшие три месяца планирует принять участие в международных велогонках в Испании, Италии, Португалии и заслужить право на выступление в этом сезоне за сборную России по шоссейному велоспорту на чемпионатах Европы и мира.