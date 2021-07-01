Цивильская Тихвинская ярмарка в традиционном формате в нынешнем году проводиться не будет

На совещании у Главы Чувашии Олега Николаева принято решение поддержать предложение Роспотребнадзора по республике не проводить в нынешнем году Цивильскую Тихвинскую ярмарку в традиционном формате.

«К сожалению, в республике, как в целом по стране, наблюдается рост количества болеющих новой коронавирусной инфекцией. Ситуация на сегодняшний день находится под контролем, но мы не имеем права рисковать жизнью и здоровьем наших граждан», — отметил руководитель региона.

Олег Николаев подчеркнул, что на сегодняшний день в республике не достигнут целевой показатель по вакцинации и не сформирован коллективный иммунитет, что является главным препятствием для снятия введенных из-за COVID-19 ограничений: «В последние дни мы фиксируем рост количества желающих вакцинироваться, но эти темпы не позволяют нам проводить многотысячные мероприятия, на которых практически нет возможности обеспечить все необходимые противоэпидемиологические меры безопасности».

Стоит напомнить, что Цивильская Тихвинская ярмарка ежегодно становилась местом оживленной торговли, где в том числе разворачивали свои палатки организации общественного питания.

При этом руководитель региона отметил, что отдельные мероприятия, которые были запланированы в рамках ярмарки и на которых организаторы смогут обеспечить все необходимые меры безопасности, пройдут с учетом рекомендаций Роспортебнадзора и Минздрава. Это касается республиканского форума замещающих семей, мотокросса и ряда других спортивных соревнований.

Напомним, в 2020 году Цивильская Тихвинская ярмарка также не проводилась в традиционном формате, многие мероприятия были переведены в онлайн-формат.