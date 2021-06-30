В республике появится музей чувашского языка

Об этом на окружном семинаре-совещании по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, прошедшем в республике, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев.

Музей этот может расположиться в Ядрине, где сохранился дом, в котором родился и провел детские годы выдающийся исследователь чувашского языка Николай Ашмарин. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на разработку документации для проведения ремонтно-реставрационных работ в бывшем купеческом доме, построенном полтора века назад.

На совещании, собравшем специалистов по охране объектов культурного наследия из 12 регионов ПФО, Олег Николаев также рассказал, что всего в Чувашии насчитывается 683 объекта культурного наследия, из них 221 — федерального значения. Работа по их сохранению, использованию, популяризации и тем более охране в республике основана на системном подходе. «Культура имеет большое значение для развития современного общества. Мы много говорим о развитии экономики, новых технологиях, цифровизации, — подчеркнул Глава республики. — Но очевидно, что базовой, фундаментальной составляющей является культура в самом широком смысле этого слова».

На проведение работ по сохранению объектов культурного наследия республики в 2020 году из различных источников было направлено 179,6 миллиона рублей. Об этом сообщила на совещании министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова. По ее словам, в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в 2018-2020 годах удалось отреставрировать 21 объект культурного наследия по всей республике. Среди них — краеведческие музеи в Алатыре и Мариинском Посаде, Ядрине, дом-музей Н.И. Лобачевского в Козловке и другие. «В 2021 году работа будет продолжена, — заверила Светлана Каликова. — Для завершения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия направлено более 44 миллионов рублей, а на разработку научно-проектной документации выделено более 31 миллиона рублей».

Кстати

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрировано 675 объектов культурного наследия (98,8%), расположенных в Чувашии. В настоящее время ведется работа по уточнению данных и направлению на регистрацию в реестре оставшихся восьми объектов. В их числе — Мокринский железнодорожный мост в Канашском районе, который является одной из важных достопримечательностей Чувашии и активно посещается туристами.