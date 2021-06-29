COVID-19: цифры и факты

По данным на 30 июня, в Чувашии зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 27297 жителей республики. Выздоровели 24939 человек, умерли 1547.

По данным Минздрава Чувашии на 30 июня приступили к вакцинации более 149 тысяч жителей республики, более 118 тысяч сделали прививку двумя компонентами.