В зооуголке «Ковчег» родился олененок

Для семьи маралов — Красавца и Ляли — новорожденная малышка является вторым олененком. Первенец, тоже самка, появилась на свет в 2019 году и благополучно обитает вместе с матерью.

Детеныш растет здоровым, игривым, набирается сил и находится под ревностной опекой матери. Пока половину вольера огородили, чтобы не пугать животных. Увидеть нового обитателя «Ковчега» посетители смогут уже с сегодняшнего дня, конечно, при условии, если оленёнок сам проявит любопытство. Пока он побаивается людей.

Рождение олененка в неволе — редкое явление. Для этого необходим комплекс условий: полноценное сбалансированное питание, создание мест для отдыха животных, отсутствие сильных внешних раздражителей.