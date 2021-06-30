С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outline2 комментария

Стоимость электроэнергии для городских жителей вырастет на 12 копеек и составит 3,60 руб. за 1 кВт-ч; для сельских жителей и пользователей электроплит цена составит 2,52 руб. (рост на 8 копеек).

Кубометр газа будет стоить 6,05 руб. (рост на 17 копеек).

Вывоз мусора для горожан подорожает на 2,13 руб. (64,89 руб.), для сельских жителей — на 1,69 руб. (51,71 руб.).

Среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения для населения Чувашской Республики составит не более 3,4%, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения не более 3,9%.

Опубликовано: 30 июня 2021 г.


Читайте также:

Теплотрассы нуждаются в защите
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил провести комплексный анализ расчетов за потребленный газ
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» в Марий Эл и Чувашии
Бюджет с прибавкой, подготовка к юбилею автономии и прямая линия
Когда придет южный водовод?
Более 12 тысяч жителей Чувашии получают и оплачивают электронные квитанции за потребленную электроэн...

2 Ответы

  1. Зарплату бы капиталисты-работодатели подняли, а то кроме повышения цен производителями и торгашами в стране ничего правительством не делается

    reply

  2. Ведь кругом частники,а они сами знаете…

    reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.