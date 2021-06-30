С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги

Стоимость электроэнергии для городских жителей вырастет на 12 копеек и составит 3,60 руб. за 1 кВт-ч; для сельских жителей и пользователей электроплит цена составит 2,52 руб. (рост на 8 копеек).

Кубометр газа будет стоить 6,05 руб. (рост на 17 копеек).

Вывоз мусора для горожан подорожает на 2,13 руб. (64,89 руб.), для сельских жителей — на 1,69 руб. (51,71 руб.).

Среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения для населения Чувашской Республики составит не более 3,4%, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения не более 3,9%.