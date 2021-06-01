Построить памятник поможет хлеб

Как уже сообщала «СЧ», на прошлой неделе в Чебоксарах прошла акция «Помните, люди!», посвященная фронтовикам и труженикам тыла — тем, кто строил в республике оборонительные рубежи. В ходе акции была представлена новинка чебоксарских хлебопеков — «Сурский хлеб». Как рассказала генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1» Елена Бадаева, хлеб этот уже появился на прилавках магазинов, а часть средств, вырученных от его продажи, будет направлена на возведение монумента памяти строителей оборонительных рубежей в Козловском районе.