АНАТОЛИЙ ПОПОВ

заместитель председателя Правления Сбербанка России

«Мы тесно работаем с правительством Чувашии в рамках соглашений по совместной реализации инвестиционных проектов, а также по внедрению новых цифровых технологий в приоритетных сферах экономики, в социальной сфере и государственном управлении. Соглашение о развитии регионального туризма — это новый уровень нашего взаимодействия, новые задачи и возможности для роста. Мы понимаем, что туризм становится все более важным элементом экономического благополучия всей страны. У Чувашии в этом отношении хорошие стартовые позиции, и мы должны сделать все, чтобы по максимуму реализовать потенциал региона».