Покупаем и кушаем «СВОЁ»: в Чебоксарах открылся фермерский фестиваль

На площади Речников в столице республики раскинулся целый городок из торговых палаток, на прилавках которых разложена продукция местных и сторонних фермеров, частных предпринимателей, занимающихся переработкой. Тут и овощи, и сезонная ягода клубника, мясные, молочные, кондитерские изделия. Все это вкусное разнообразие — под эгидой фестиваля «СВОЁ».

Первой на пути к площадке встречаю коллегу, известного журналиста-культуролога Маргариту Красотину. Достает из сумки банку меда — только что купила у известного пчеловода из Батыревского района. И раньше покупала, если попадался его продукт, а теперь вот на фестиваль привез… Еще одна покупка — пряники, тоже от известного пищекомбината в одном из райцентров.

На самой площадке многолюдно. Прямо у входа — палатка известного в республике овощеводческого фермера Василия Семенова из Козловского района. Далее разложил свои мясные деликатесы батыревский фермер Ришат Санзяпов. А вот мед и продукты из него от фермерского хозяйства из Канашского района. Здесь недавно построили целое производство по переработке собственного меда. Рядом торгует сырами сыровар Ольга Кошелева. Есть и гости — вот палатка с пряниками из Городца Нижегородской области. Торгуют на фестивале не только фермеры, но и райпо, где налажена собственная переработка сырья.

К полудню на площадке появляются гости. Глава республики Олег Николаев только что приехал из Шумерлинского района, где расположена в этом году одна из площадок празднования Дня республики. Фестиваль «СВОЁ» под эгидой «Россельхозбанка» планировалось провести еще в прошлом году, но пандемия помешала. Такой формат показывает новый подход к фермерской деятельности в части презентации продукции. «А продукция производится разная, очень вкусная, самое главное — качественная и безопасная», — сказал Олег Алексеевич. Тут от кого-то из собравшихся зрителей прозвучало предложение насчет дегустации… «Будет попозже, мы же пока только открываем фестиваль», — пообещал Глава. И поблагодарил фермеров за их тяжелый труд, за то, что создают рабочие места на селе.

Фестиваль в общероссийском формате проводится с 2017 года. Но из-за пандемии произошел перерыв, и примечательно, что после этого он возобновлен именно в Чувашии. Заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов также поприветствовал собравшихся. Это очень важно для сельских производителей — встретиться с потребителями своей продукции, которым нужна качественная, надежная продукция. Постепенно фестиваль стал большим семейным праздником.

Как пояснили в Минсельхозе Чувашии, программа «Своё родное» — целая система цифровых сервисов, которая объединяет фермеров и покупателей. Это цифровая платформа для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма. Здесь любой российский фермер может создать каталог продукции и продавать товары собственного производства.

«Мы признательны за новые меры поддержки и развития малого предпринимательства на селе, такие как эта интернет-площадка для продажи нашей продукции, проект «Школа фермеров» и фестиваль «СВОЁ», — говорит глава крестьянского хозяйства Решит Санзяпов.

«Я веду продажи своей продукции в основном через интернет-каналы, — рассказывает сыровар Ольга Кошелева. — Надеюсь, что на фестивале фермерской еды о моих сырах узнают новые потенциальные покупатели».