Кто из легкоатлетов попадет в сборную России и поедет на Олимпиаду?

О формировании состава национальной команды по легкой атлетике на Олимпийские игры в Токио и роли в этом процессе чемпионата России в Чебоксарах рассказал интернет-портал «Чемпионат.com».

Битва за десятку

До 29 июня тренерский штаб сборной, приняв во внимание результаты чемпионата России, должен объявить список российских легкоатлетов, которые поедут на Олимпиаду. В него войдут спортсмены, способные бороться за медали и находящиеся в топе рейтингов в своих дисциплинах.

Сколько мест уже занято?

Еще до начала чемпионата России судьба части путевок на Игры была предопределена. На чемпионате России не выступит Мария Ласицкене. Однако это не лишит ее Олимпиады. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту заранее обеспечила себе место в олимпийской команде. Не будет проблем и у Дарьи Клишиной, которая живет и тренируется в США.

Нет никаких сомнений и в поездке на Олимпийские игры Анжелики Сидоровой и Ильи Иванюка, которые стали победителями этапа Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом и в прыжках в высоту соответственно. У них и нейтральный статус имеется, и высокие результаты на мировом уровне.

Не стоит забывать и о призерах чемпионата мира по легкой атлетике — 2019 в Дохе. Два года назад Василий Мизинов выиграл «серебро» в ходьбе на 20 км, а Михаил Акименко стал вторым в прыжках в высоту. С нейтральным статусом у Мизинова и Акименко проблем нет, но им, пожалуй, надо снова доказать свою мощь на чемпионате страны в Чебоксарах.

Кому нужен нейтральный статус?

По идее должен добраться до Олимпиады и чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, который совсем недавно был оправдан по делу о положительном допинг-тестировании. Однако вероятность, что он не успеет получить нейтральный статус, который необходим российским легкоатлетам для поездки в Токио, все же есть.

Еще один претендент на Токио без необходимого статуса — прыгун с шестом Тимур Моргунов. На недавнем чемпионате Москвы он перемахнул планку на высоте 5,90. Но вот заявку подал с запозданием, потому что не ожидал от себя таких высоких результатов.

Десятиборец Илья Шкуренев включен в международный пул тестирования, однако пока также не имеет нейтрального статуса. Каких-то видимых причин для отказа Илье в выдаче статуса нет. Скорее всего, это дело времени.

Кто еще может попасть в десятку сборной России? Вариантов на самом деле предостаточно. Хорошие шансы проявить себя в Чебоксарах и даже получить счастливый билет в Токио есть у бегуний Полины Миллер и Кристины Макаренко, у прыгуньи с шестом Полины Кнороз, у метателей Софьи Палкиной и Валерия Пронкина, у толкателя ядра Александра Лесного.

Ангелина Николаева