Накануне праздника — награды и премии

О присуждении Государственных премий Чувашской Республики 2020 года

Указом Главы Чувашии от 23 июня Государственные премии Чувашской Республики 2020 года (с присвоением звания «Лауреат Государственной премии Чувашской Республики») присуждены:

в области гуманитарных наук — Кондратьеву Михаилу Григорьевичу, главному научному сотруднику искусствоведческого направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, доктору искусствоведения, профессору, — за монографию «Чувашская музыка в зеркале параллелей: к проблеме Волго-Уральской музыкальной цивилизации»;

в области естественных и технических наук — авторскому коллективу в составе Васильева Федора Павловича, профессора кафедры оптимального управления факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктора физико-математических наук, профессора, Иваницкого Александра Юрьевича, декана факультета прикладной математики, физики и информационных технологий Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, кандидата физико-математических наук, профессора, — за монографию «Линейное программирование».

Государственную премию Чувашской Республики в области литературы и искусства 2020 года решено не присуждать.

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О присуждении Государственных молодежных премий Чувашской Республики 2020 года

Указом Главы Чувашии от 21 июня Государственные молодежные премии Чувашской Республики 2020 года (с присвоением звания «Лауреат Государственной молодежной премии Чувашской Республики») присуждены:

в сфере науки, техники и производства — Коваленко Алене Витальевне, Попову Александру Петровичу, Юманову Дмитрию Сергеевичу, студентам Чувашского государственного аграрного университета, за техническую разработку веб-сервиса для машинной идентификации гемопаразитов при клинико-гематологических исследованиях животных;

в сфере образования, воспитания и молодежной политики — Ефремовой Екатерине Николаевне, Курбанову Линару Ильшатовичу, Матросову Андрею Владимировичу, Николаевой Ирине Вадимовне, студентам Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, за реализацию проекта «Штаб студенческих трудовых отрядов Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова»; Петровой Марии Андреевне, культорганизатору Климовского центрального сельского Дома культуры Ибресинского района , за реализацию проекта «Привлечение молодежи к культурно-массовым мероприятиям на селе»;

в сфере литературы, культуры и искусства — Назарову Антону Андреевичу, ведущему инженеру-программисту отдела информационных технологий Национальной библиотеки; Николаевой Виктории Валерьевне, заведующей отделом гуманитарной литературы Национальной библиотеки; Степановой Гелюсе Раисовне, библиотекарю 2 категории отдела национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки, за реализацию проекта «Чувашская Республика: летопись столетия»;

в сфере журналистики — Заграничному Дмитрию Павловичу, Кисловой Виктории Игоревне, Краснову Вячеславу Максимовичу, Куракину Роману Владимировичу, Филиппову Николаю Валерьевичу, студентам Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, за реализацию проекта «Студенческое онлайн ток-шоу «Среди крыш»;

в сфере здравоохранения — Котелкиной Анастасии Андреевне, старшему преподавателю кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, за реализацию проекта «Цитоархитектоника тимуса при экспериментальном канцерогенезе в условиях стресса»;

в сфере физической культуры и спорта — Поляшову Владиславу Сергеевичу, мастеру спорта России международного класса по спортивной гимнастике, победителю Кубка мира по спортивной гимнастике 2020 года, спортсмену спортивной школы олимпийского резерва № 6 Министерства физической культуры и спорта, за высокие спортивные достижения;

в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности — Вахрушеву Владимиру Евгеньевичу, Егорову Дмитрию Витальевичу, Кириллову Степану Леонидовичу, Смирновой Анне Александровне, Трофимову Станиславу Олеговичу, членам Чебоксарской городской молодежной общественной организации «Волонтерский центр города Чебоксары», за реализацию социально значимого проекта «Территориальные штабы города Чебоксары по оказанию помощи населению в период пандемии COVID-19»;

в сфере патриотического воспитания — Архиповой Ирине Петровне, Володиной Анне Алексеевне, Григорьеву Владимиру Юрьевичу, Никифорову Андрею Сергеевичу, членам общественной организации «Поисковый отряд «Память» Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, за реализацию проекта «Полевая археологическая школа «Детективы прошлого»;

в сфере развития молодежного общественного движения — Абдулхаевой Лане Руслановне, Ермолаевой Марии Андреевне, Хуморовой Кристине Александровне, студентам Чувашского государственного аграрного университета, за реализацию социально значимых проектов команды штаба студенческих трудовых отрядов Чувашского государственного аграрного университета.

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Указом Главы Чувашии от 21 июня за большой вклад в развитие библиотечного дела, сохранение культурного, исторического и научного наследия Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Национальная библиотека Чувашской Республики.

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Указом Главы Чувашии от 23 июня за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетное звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» присвоено Яклашкину Морису Николаевичу, заместителю директора — художественному руководителю Чувашской государственной академической симфонической капеллы.