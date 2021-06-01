С 1 июля квалифицированную электронную подпись можно будет получить бесплатно в ФНС

C 1 января 2022 года на Налоговую службу возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Срок действия подписей, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной к соответствующей безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи, получить квалифицированную электронную подпись можно уже сейчас в Удостоверяющем центре ФНС России.