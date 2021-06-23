Михаил Мишустин назвал Чебоксарский форум возможностью для обстоятельного разговора, обмена опытом и развития деловых контактов

В своём приветствии на имя Главы Чувашии Олега Николаева Председатель правительства России отметил, что Чебоксары стали «центром притяжения ведущих экспертов, представителей органов власти, лидеров бизнеса из разных российских регионов»

Михаил Мишустин обратил внимание на то, что форум будет посвящён цифровой трансформации в самых разных сферах, цифровым решениям для компаний и информационной безопасности.

«Цифровизация, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение административных барьеров для бизнеса – основные условия для роста экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом. И, конечно, улучшения жизни миллионов наших граждан», — напомнил Председатель правительства.

По мнению Мишустина, участников форума ждет насыщенная деловая программа, которая поможет определить стратегию и тактику формирования цифровой трансформации национальной экономики, проанализировать существующие проблемы, вместе найти пути их решения. «Рассчитываю, что разговор получится конструктивным и полезным, ваши предложения будут востребованы на практике», — говорится в приветствии.

Премьер-министр пожелал успешной работы, интересных дискуссий, новых деловых контактов и всего наилучшего.