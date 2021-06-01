Михаил Мишустин обратился к участникам Чебоксарского экономического форума

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прислал приветственную телеграмму Главе Чувашской Республике Олегу Николаеву, в которой обратился с приветствием к участникам и гостям Чебоксарского экономического форума.

Уважаемый Олег Алексеевич!

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на экономическом форуме, который, уверен, станет одним из главных событий празднования Дня Чувашской Республики.

Сегодня Чебоксары стали центром притяжения ведущих экспертов, представителей органов власти, лидеров бизнеса из разных российских регионов. Эта дискуссионная площадка дает возможность для обстоятельного разговора, обмена опытом по внедрению инновационных инструментов и креативных технологий, а также развития деловых контактов. Важно, что особое внимание в ходе работы Форума будет уделено цифровой трансформации в самых разных сферах, цифровым решениям для компаний и информационной безопасности.

Цифровизация, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение административных барьеров для бизнеса – основные условия для роста экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом. И, конечно, улучшения жизни миллионов наших граждан.

Участников Форма ждет насыщенная деловая программа, которая поможет определить стратегию и тактику формирования цифровой трансформации национальной экономики, проанализировать существующие проблемы, вместе найти пути их решения. Рассчитываю, что разговор получится конструктивным и полезным, ваши предложения будут востребованы на практике.

Желаю вам успешной работы, интересных дискуссий, новых деловых контактов и всего наилучшего.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин.