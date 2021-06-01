«Т Плюс» ужесточит борьбу с незаконными постройками на теплосетях в Чувашии

Т Плюс усиливает проверки незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей. Компания больше года проводит проверки с целью освобождения охранных зон от посторонних объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства. В частности, в Чувашии было выявлено более 20 незаконных сооружений. Всем нарушителям энергокомпания направила официальные письма с требованием устранить нарушения. В результате 4 объекта устранены добровольно, по 16 объектам поданы исковые заявления в Арбитражный суд, по остальным объектам ведется работа по принудительному устранению.

Т Плюс сосредоточит усилия на принудительной очистке охранных зон в тех случаях, где владельцы посторонних объектов уклоняются от добровольного переноса имущества на безопасную территорию. Все они представляют опасность для горожан и подлежат сносу.

В соответствии с нормами эксплуатации на территориях охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима.

Если Вам известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просим Вас сообщить по телефону: (8352) 63-04-11.