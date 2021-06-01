Татьяна Антошина докрутила педали до бронзовой медали

На днях в Пензе завершился чемпионат России по велоспорту, на котором представительница Чувашии Татьяна Антошина продемонстрировала хороший уровень подготовки.

На старт индивидуальной гонки на дистанции 23 км с раздельным стартом вышли 34 спортсменки, сообщили в Минспорте Чувашии. Сложность данной дисциплины заключается в том, что спортсмен не должен ломать технику прохождения поворотов и сложных участков на дороге. Велосипедисту нужно надеяться только на самого себя и ориентироваться на свои силы.

В этой гонке быстрее всех финишную черту пересекла представительница Москвы Тамара Дронова, показавшая результат 32:40. Серебряную награду завоевала Наталья Студеникина из Москвы со временем 33:02, а третье место с разницей всего в 0,6 секунды заняла представительница Чувашии Татьяна Антошина.

Спустя несколько дней на чемпионате России по велоспорту состоялась групповая гонка с общим стартом. В этой дисциплине Татьяна Антошина заняла 8 место, уступив победительнице Седе Крыловой из Санкт-Петербурга 1 минуту 44 секунды.