За заслуги перед республикой

Указом Главы Чувашии от 8 июня 2021 года награждены Почетной грамотой Чувашской Республики Буковинина Людмила Ивановна — специалист по уходу за пожилыми людьми отделения социального обслуживания на дому № 2 Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения, Горбатова Елена Юрьевна — начальник отдела Центра занятости населения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по городу Алатырю.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Павловой Светлане Владимировне — заведующей отделением социального обслуживания на дому Шемуршинского центра социального обслуживания населения, Семеновой Ирине Витальевне — начальнику отдела назначения и перерасчета пенсий Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Вурнарском районе Чувашской Республики (межрайонного), Семеновой Татьяне Геннадьевне — начальнику отдела социальной защиты населения Урмарского района Центра предоставления мер социальной поддержки.

Указом Главы Чувашии от 9 июня 2021 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный землеустроитель Чувашской Республики» Токмолаевой Людмиле Ивановне — генеральному директору ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Иванову Николаю Вячеславовичу — водителю автомобиля ООО «Чебомилк», Чебоксарский район, Лапшину Юрию Михайловичу — директору ООО «Эмметево», Яльчикский район, Саймуковой Надежде Алексеевне — разнорабочей полеводческой бригады ЗАО «Батыревский»;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Кадыкову Виталию Евгеньевичу — заместителю директора по общим вопросам МУП «Теплосеть» г. Чебоксары;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Николаеву Геннадию Меркурьевичу — тренеру-преподавателю отделения бокса Урмарской детско-юношеской спортивной школы имени А.Ф. Федорова;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Маркову Олегу Ивановичу — генеральному директору ООО «Строительное управление-20», г. Чебоксары;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Запасовой Валентине Геннадьевне — учителю Аликовской средней общеобразовательной школы имени И.Я. Яковлева;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Елёхину Сергею Вениаминовичу — председателю Чебоксарского районного суда Чувашской Республики.

Указом Главы Чувашии от 15 июня 2021 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Ермолаевой Татьяне Николаевне — врачу-кардиологу отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Республиканского кардиологического диспансера, Петровой Ираиде Витальевне — заведующей Центром профессиональной патологии Чувашской Республики — врачу-профпатологу Городской клинической больницы № 1, г. Чебоксары, Степанову Владимиру Геннадьевичу — министру здравоохранения Чувашской Республики, Травиной Ирине Петровне — заведующей неврологическим отделением — врачу-неврологу Центральной районной больницы Алатырского района;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Густоеву Александру Александровичу — главному фельдшеру Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, Маловой Ирине Павловне — директору ООО «Кооп-фарм», Ядринский район.