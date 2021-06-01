Вице-премьер Чувашии Алла Салаева: как пандемия изменила нас и медицину

«Тысячи спасенных жизней — результат совместной работы»

Изменения, которые принесла вместе с собой коронавирусная инфекция, коснулись практически каждого человека: мы убедились, что можно учиться и работать дома, научились соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические правила, маска стала неотъемлемой частью гардероба при выходе в магазин или аптеку. С серьезными вызовами столкнулись практически все сферы нашей жизни, но основную нагрузку на себя приняла отрасль здравоохранения. Как медицина Чувашии преодолела острый период пандемии и как намерена развиваться дальше, рассказала корреспондентам «Советской Чувашии» и ГТРК «Чувашия» в рамках их совместного проекта вице-премьер Чувашии Алла Салаева.

У порога «красной» зоны спустя почти полтора года

Напомним, когда в республике появились первые ковидные пациенты, именно Алла Леонидовна выступила руководителем рабочей группы Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашии, им она продолжает оставаться и сейчас. Вместе с вице-премьером мы побывали в медучреждениях, которым пришлось крайне трудно в разгар пандемии. Сейчас, когда распространение вируса удалось взять под контроль, они снова перешли к привычному режиму работы.

Так, в манипуляционном зале отделения гравитационной хирургии крови и гипербарической оксигенации Больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах, где спасали тех, кто поступал в критическом состоянии, освободились койки.

«В разгар пандемии здесь все было заполнено, а реанимация для тяжелых пациентов была развернута на весь этаж, — рассказал главврач БСМП Ильдар Абызов. — По сути, у нас был передний край: самых тяжелых пациентов везли к нам».

Вот и в коридоре бывшего «шлюза» или санпропускника в так называемую «красную» зону БСМП, куда поступали первые пациенты с COVID-19, уже мало что напоминает о строгом ковидном режиме. А весной 2020 года здесь было развернуто более 500 коек для приема инфицированных коронавирусом.

«Действительно было непросто, — напомнила вице-премьер. — Количество заболевших росло большими темпами, нужно было предпринимать экстраординарные меры».

Ситуация, по словам Аллы Салаевой, требовала срочного решения ряда наиважнейших вопросов. И в первую очередь речь шла о том, насколько готовы медучреждения к масштабной экстренной госпитализации ковидных больных.

Оперативный штаб по коронавирусу возглавил Глава Чувашии Олег Николаев, в рамках штаба была создана рабочая группа, куда вошли представители различных структур. Была поставлена задача минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией у нашего населения. А значит, жителям республики, и в особенности врачам, были необходимы индивидуальные средства защиты. Многим местным предприятиям тогда пришлось перейти на производство средств индивидуальной защиты.

Срочно требовалось оснастить больницы для борьбы с коронавирусом. В оперативном порядке все медицинские организации, оказывающие амбулаторную и стационарную помощь пациентам с COVID-19, были укомплектованы аппаратами оксигенации, компьютерной томографии, аппаратами ИВЛ. Многие вопросы Главе Чувашии, правительству республики необходимо было решать с федеральным центром в ручном режиме, отметила Алла Салаева.

Ну а по мере оснащения больниц создавались и дополнительные места для лечения пациентов, в том числе поступающих в тяжелом состоянии. Было перепрофилировано более 3 тысяч коек для лечения зараженных коронавирусом.

ЦИФРА Более 3000 коек для лечения ковидных больных было перепрофилировано в Чувашии в пик пандемии.

Как заверила Алла Салаева, все оборудование, поступившее в больницы в рамках борьбы с пандемией, останется в республике и после того, как удастся ее победить. Но главное, что удалось, — это тысячи спасенных жизней.

«Безусловно, это результат нашей совместной работы, но прежде всего это заслуга медиков, — подчеркнула она. — Доктора и медсестры Чувашии доказали, что они большие профессионалы, готовые самоотверженно трудиться. На их плечи легла большая ответственность. Персонал всех больниц приходил на работу, рискуя своим здоровьем. В борьбу с коронавирусом вступили более 8 тыс. медиков, кроме того, на помощь специалистам были направлены более 600 студентов медицинского факультета ЧГУ и волонтеры».

Не забыла упомянуть Алла Леонидовна и вклад волонтеров-медиков в борьбу с пандемией. Чтобы тяжелая ситуация не повторилась осенью, сейчас просто необходимо сформировать коллективный иммунитет и вплотную заняться вакцинацией, преду-предила она.

АЛЛА САЛАЕВА,

вице-премьер правительства Чувашии: «Необходимо привить не менее 60% взрослого населения республики, а это почти 589 тысяч человек, чтобы создать в обществе коллективный иммунитет и прервать распространение вируса».

«Наша задача сделать процесс вакцинации от коронавируса максимально удобным для людей. Жители республики могут привиться в более чем 50 пунктах вакцинации в поликлиниках. Также работают мобильные прививочные пункты в торговых центрах, в села выезжают мобильные бригады», — сообщила вице-премьер, напомнив, что с начала пандемии в Чувашию поступило более 140 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Помощь детям — на новом уровне

Безусловно, за прошедший год немаловажно было решать и другие значимые вопросы отрасли здравоохранения. До недавнего времени многие мамы Чебоксар жаловались на стесненные условия в старом корпусе инфекционного стационара Городской детской больницы № 2, что на улице Гладкова. Поэтому открытие в ноябре 2020 года нового корпуса стало большим событием для всех. Сейчас сюда везут детей с различными инфекциями со всей республики. Благодаря современной лаборатории сделать анализ теперь можно всего за два часа, а значит, оперативно ставится диагноз ребенку. Маленьких пациентов лечат в современном корпусе. Как рассказала заведующая отделением реанимации инфекционного стационара ГДБ № 2 Надежда Капитонова, в стационаре есть возможность для проведения процедур непосредственно в палате при помощи мобильного оборудования. Причем потоки пациентов разделены, оборудованы отдельные боксы, к каждой палате проведен медицинский кислород…

«После ввода в эксплуатацию нового трехэтажного корпуса площадь детского инфекционного стационара увеличилась почти вдвое. Здесь оборудовано 140 коек для круглосуточного пребывания детей, 10 — для дневного стационара и 6 реанимационных», — отметила Алла Салаева. И подчеркнула, что в пик пандемии новый инфекционный корпус был особенно необходим, помощь детям оказывалась своевременно, оперативно.

Алла Леонидовна напомнила, что в Чувашии реализуется региональный проект по развитию детского здравоохранения, благодаря которому 100% детских поликлиник и отделений республики уже оснащены современным оборудованием и будут отремонтированы до конца 2021 года.

По образцу многопрофильной больницы

В Республиканской клинической больнице тоже мечтают о новом уровне оказания медпомощи. Но пока неприглядные корпуса, построенные еще в 50-70-е годы, не оправдывают таких надежд.

По словам министра здравоохранения Чувашии, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для РКБ каждый год приобретают дорогостоящее высокотехнологичное медицинское оборудование, но часть зданий, где оборудование монтируется, находится в плачевном состоянии. Здания не отвечают современным требованиям оказания специализированной медицинской помощи.

«Принято решение о строительстве нового комплекса зданий Республиканской клинической больницы. За основу проекта взята концепция больницы с родильным домом в московском поселке Коммунарка. Планируется разместить многопрофильный блок на 600 коек, поликлинику, инфекционный корпус, сердечно-сосудистый центр, трассовую медицину, скорую медицинскую помощь», — обнадежила Алла Салаева.

По сути, РКБ ждет полная перезагрузка. Это будут новые технологии и новый подход к организации медпомощи. Оборудуют тут и вертолетную площадку. Качество и оперативность оказания медицинских услуг вырастет благодаря тому, что узкие специалисты будут собраны в одном месте. В общей сложности больница сможет принимать более ста пациентов в день.

Придут в глубинку доктора

Несмотря на пандемию, требуется сейчас внимание и к таким проблемам, как доступность качественной медицины в сельской местности. Качественное здравоохранение и помощь должны быть доступны каждому, подчеркивает Алла Салаева. Это один из приоритетов нацпроекта. Выполнять эту функцию на селе призваны фельдшерско-акушерские пункты.

«В 2020 году в селах было построено 9 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца этого года планируется возвести еще 54, — сообщила вице-премьер. — В ФАПах есть все необходимое для первичного осмотра и экстренной помощи пациентам. Также в сельские населенные пункты приезжают передвижные маммографы, флюорографы. Приобретено более 50 санитарных автомобилей».

Существует и проблема нехватки узких специалистов в сельских больницах. «Всего по республике нам не хватает около 25% врачей-специалистов и около 20% средних медицинских работников», — отметила вице-премьер. И все же нельзя сказать, что вопрос не решается: в Чувашии реализуется проект «Мобильная поликлиника», благодаря которому бригады профильных специалистов ведущих клиник республики выезжают в районы.

«Во время недавнего выезда в Ибресинский район общалась с врачами и пациентами, было предложено раз в квартал по четко спланированному графику организовывать визиты врачей, которых ждут жители», — привела пример вице-премьер. И добавила, что есть договоренность с министром здравоохранения подготовить программу приема востребованных специалистов раз в квартал. Уже в июле планируется довести этот график до всех, кому необходима консультация специалистов.

В помощь решению кадрового вопроса — и подготовка новых специалистов. Основной костяк медиков готовит для республики Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Притом студенты медфака ЧГУ отрабатывают навыки в вузовской современной лаборатории аккредитационно-симуляционного центра. Подобная площадка есть и в Чебоксарском медколледже. В среднем путь от «нулевого» уровня до врача с полным высшим медицинским образованием занимает около 8 лет. Решить кадровый вопрос помогает и целевой прием студентов. Так будущего специалиста закрепляют за медицинской организацией.

Для молодых специалистов, в особенности проживающих на селе, существуют хорошие меры поддержки — это и гарантии трудоустройства, субсидии на строительство и покупку жилья, ипотечные кредиты до одного процента годовых и многое другое.

Общаясь с докторами и медсестрами во время рабочей поездки, Алла Салаева соглашалась, что стимулировать важно и уже работающих докторов, например, для врачей ведущих республиканских больниц можно предусмотреть мотивацию на выездную работу в районах. Ну а накануне Дня медицинского работника вице-премьер искренне поздравляла медиков с профессиональным праздником и признавалась, что не устает восхищаться силой духа людей в белых халатах, их преданностью делу и искренним желанием помочь людям.