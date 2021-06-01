13 июня — День работников текстильной и легкой промышленности

Уважаемые работники и ветераны текстильной и легкой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы производите широкий спектр товаров, без которых трудно представить современный быт. Чутко реагируя на потребительский спрос, вы творчески подходите к обновлению ассортимента, неизменно повышаете качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Легкая промышленность Чувашской Республики обладает большим потенциалом для дальнейшего развития, в том числе за счет увеличения экспортного потенциала.

Спасибо вам за трудолюбие, профессионализм, преданность профессии и целеустремленность, с которой вы осваиваете новые рынки за пределами республики.

Желаю вам успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев