Значительно упрощена процедура оплаты материнским капиталом содержания ребенка детском саду

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Теперь семьям, желающим направить средства материнского капитала на оплату детского сада, достаточно подать заявление в электронном виде в Личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или на портале Госуслуг. Всю остальную информацию ведомство запросит самостоятельно. Результат рассмотрения заявления отразится в Личном кабинете владельца сертификата.
Такая упрощенная процедура стала возможной благодаря инициативе Отделения ПФР. Оно в прошедшем году заключило соглашения об информационном взаимодействии практически со всеми государственными дошкольными образовательными организациями республики.
По данным Отделения, этим правом в текущем году уже воспользовались 170 владельцев сертификата на материнский капитал.
Напомним, направить «мамины деньги» на содержание детей в детских садах можно в любое время после их рождения. Оплатить услуги дошкольных образовательных учреждений можно для любого ребенка в семье либо для всех детей одновременно.

Опубликовано: 7 июня 2021 г.


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