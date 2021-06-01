Как ковалась Победа

Окончание. Начало в номере от 27 мая 2021 г

Оборонительные рубежи на территории Чувашии строили представители всех районов республики. И вклад каждого наверняка будет подробно описан историками, местными краеведами. Цивильскому району в этом смысле повезло — сведения о трудовом подвиге местных жителей в годы войны еще сорок лет назад начал собирать Аверкий Панин-Павлов, а затем и его супруга Лидия Михайловна. Позже эти материалы вошли в книгу «И здесь ковалась Победа».

«…Мы рыли землю, возили камень и срубы для сооружения дотов по реке Аниш, — рассказывал участник строительства рубежей, ветеран войны и труда Александр Павлов из деревни Имбюрти. — В деревне была специальная бригада, которая заготавливала в лесу Шумаш из крепких дубов строительный материал для оборонительных сооружений. Здесь работали имбюртские, опнерские и шинерские мужчины и женщины».

Поздняя осень и зима 1941-1942 годов выдались на редкость холодными, мороз доходил до минус 30-40 градусов. Дул сильный ветер.

А. Салмина из той же деревни Имбюрти вспоминала: «В сентябре 1941 года мобилизовали рыть окопы, оборонительные сооружения в Чинерах Октябрьского района. Из нашей деревни там было много людей: Константинова Анна, Павлова Елена, Федоров Дмитрий, Михайлова Анна, Смирновы Василий и Александр, а также и другие. Всех теперь не припомнить. Мы все вынесли: и холод, и голод. Все трудились на совесть, честно и самоотверженно. Сегодня наворачиваются слезы. Мы выстояли, победили. Условия были очень тяжелые. С тех пор много воды утекло. Одного хочу, чтобы не было войны».

Студенты и преподаватели педагогического института 9 ноября выехали в Октябрьский район на строительство оборонительной линии. Доктор исторических наук Василий Димитриевич Димитриев вспоминал: «Совершив 27-километровый поход пешком, мы разместились в деревне Истереккасы Большетимерчинского сельсовета. Мы рыли в течение двух месяцев глубокий противотанковый ров. Зима была лютой. Мы работали изо всех сил. Более выносливыми и трудоспособными были юноши и девушки из села. Каждому выдавали 800 г хлеба. На завтрак и ужин мы получали суп из общего котла. Все студенты, даже городские девушки, никогда не носившие лаптей, стали ходить в них. Лапти оказались самой лучшей обувью при жестоком морозе. Все постоянно следили за событиями на фронте и очень радовались первой крупной победе Советской армии — разгрому фашистов под Москвой».

Мобилизованы в 16 лет

В связи с отставанием по рытью противотанковых рвов ВПС-5 от графика производства работ 10 ноября 1941 года был срочно организован дополнительный ВПС-7, размещенный в селе Октябрьском. Понадобились дополнительные рабочие руки. Октябрьский исполком внес изменение в свое постановление в отношении состава рабочих — призвать мобилизованных не с 17, а с 16 лет. Правления колхозов обязали привлечь колхозников на оборонительные работы в порядке трудовой повинности.

24 января 1942 года в Цивильский райком партии Андрееву и председателю исполкома Яснопольскому была передана телефонограмма от начальника военно-полевого сооружения Куреева: «Согласно категорическому указанию 11-го Армейского Управления необходимо закончить сооружение противотанковых препятствий на участке, строительство которого поручено вашему району, оставшийся объем земляных работ может быть безусловно закончен в 10 дней, при условии, чтобы обеспечить выход на трассу 2500 человек колхозников. Прошу принять необходимые меры полного обеспечения рубежа вашего района».

На строительстве оборонительных сооружений работала комсомольско-молодежная бригада под руководством инструктора райкома партии Осипова: Алексеев из Тиньговатовского сельсовета, Филиппова из колхоза имени Молотова Чурачикского сельсовета, Николаев из колхоза «?м?т» Нижнекибексинского сельсовета. Никаких послаблений не было. Вопреки обстоятельствам молодежь выполняла задания на 150-200%.

Это был трудовой подвиг

Ветеран партии и труда А. Белоусова рассказывала: «Юноши и девушки не покидали сооружения. Они всячески отказывались уходить с работы, заявляя, что пока не построят в полном объеме сооружение, с работы никуда не уйдут. Условия были тяжелые, грунт — сильно промерзшим, приходилось по ночам взрывать землю, чтобы облегчить труд. Эта опасная работа была поручена самым крепким мужчинам. Каждую ночь, не зная отдыха, они готовили рабочие площадки».

Что отличало людей тех лет? Горячая любовь к Родине, высокое понимание общенародных, общегосударственных интересов, трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных задач, самоотверженность во имя высшей цели — свободы Родины и счастья народа.

Так Цивильский район выполнил государственное спецзадание по строительству оборонительных сооружений. Это был трудовой подвиг, совершенный людьми. Самоотверженные работы на этом участке явили собой поистине народный трудовой подвиг во имя Победы. Ценой невероятных усилий рубежи были построены в кратчайшие сроки, но, к счастью, никогда не послужили прямому назначению. Наступление врага было остановлено и повернуто вспять.

Правительство высоко оценило работу тружеников тыла. В Цивильском районе награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 4510 человек. Они заслужили благодарность следующих поколений. Низкий поклон труженикам тыла, ковавшим Победу на колхозных полях и у рабочих станков. Вечная память героям, защитившим Родину от врага!

Аверкий Панин-Павлов, Лидия Панина-Павлова,

историки-краеведы