Как ковалась Победа

Оборонительные рубежи на территории Чувашии строили представители всех районов республики. И вклад каждого наверняка будет подробно описан историками, местными краеведами. Цивильскому району в этом смысле повезло — сведения о трудовом подвиге местных жителей в годы войны еще сорок лет назад начал собирать Аверкий Панин-Павлов, а затем и его супруга Лидия Михайловна. Позже эти материалы вошли в книгу «И здесь ковалась Победа».

Не только рвы и окопы

Строительство Сурского оборонительного рубежа было поручено 12-му Управлению оборонительного строительства, расположенному в Чебоксарах, а возведением Казанского обвода занималось 11-е управление, образованное в Казани. На территории Чувашии им были подчинены шесть военно-полевых строительств (ВПС) с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре, Октябрьском и Янтикове. Цивильский район относился к ВПС-5, в зону ответственности которого входил участок Казанского обвода — Звениговский затон до деревень Шоркистры и Арабоси включительно.

28 октября 1941 года на строительство было мобилизовано все трудоспособное население республики — «не моложе 17 лет, физически здоровые, одетые по-зимнему. Мобилизованные должны иметь на каждого 1 лопату, 1 топор на 5 человек, 1 лом на 20 человек, 1 носилки на 10 человек». Основной объем земляных работ составляли противотанковые рвы.

Мужчины ушли на фронт — в тылу остались женщины, старики, подростки. Крайне важные работы на оборонительных рубежах сочетались с другими чрезвычайными обстоятельствами, требовавшими людей и техники. На колхозных токах был не закончен обмолот зерновых, нужно было заготовить яровые на весенний сев. Важными промышленными объектами являлись Цивильская ГЭС, а также хлопчатобумажная ткацкая фабрика, основой которой послужила фабрика «Большевичка» комбината имени Л.М. Кагановича, эвакуированная из города Вышнего Волочка Калининской области. Чтобы запустить работу фабрики, к 1 декабря 1941 года требовалось достроить здание сельхозтехникума, установить 148 станков, обеспечить рабочей и тягловой силой и гужевым транспортом.

Через Цивильский район пролегала военно-автомобильная дорога «Москва — Горький — Казань», строительство которой началось в сентябре 1941 года. Имея стратегическое значение, дорога была составной частью оборонительного рубежа. 23 ноября 1941 года на районном партсобрании выступил начальник 7-го дорожного участка Свириденко: «Строительство дороги мы должны закончить в кратчайший срок!» Решение всех организационных вопросов по бесперебойной работе на всех участках в районе взяли на себя цивильские райком ВКП(б), районный и городской Советы, военный комиссариат, 34 сельсовета. 113 колхозов Цивильского района вносили свою лепту в общее дело.

«Поэтому выстояли и победили…»

Жительница деревни Имбюрти, колхозница Александра Дмитриевна Крюшникова вспоминала: «Когда началась Великая Отечественная война, все мужчины, кто мог защищать Родину, ушли на фронт. Мы много трудились для обороны страны, женщины выполняли всю мужскую работу. Особенно трудно было в октябре и ноябре 1941 года. Мы работали на лесозаготовке в лесу Шумаш, спиливали 5-метровые дубы, валили и на санях отправляли в Михайловку, где загружали их на платформы ж/д состава для отправки к оборонительным рубежам».

Наталия Павловна Алчпаева — участник, очевидец этих событий, с болью в душе вспоминала: «Из нашей деревни в строительстве оборонительных сооружений у деревни Пинеры (ноябрь 1941 года) участвовали А. Прокопьева, К. Иванова, П. Иванова, П. Петров и многие другие. Мы, девчонки, на санях возили туда еду. В 30-40-градусные морозы, не щадя своих сил и здоровья, трудились тысячи людей. Все трудоспособные эвакуированные, по большей части женщины, были вовлечены в производство и строительство дороги, оборонительных сооружений. Между рабочими были настоящая дружба и понимание, взаимовыручка. Возможно, поэтому выстояли и победили».

Участник Великой Отечественной войны Николай Павлович Павлов из деревни Имбюрти вспоминал: «Деревня опустела. На строительство окопов и блиндажей из колхоза ушло 60% женщин, практически все, кто был старше 17 лет, и не имели грудных детей, а также старики. В марте 1942 года со строительства окопов женщины вернулись домой, в свои подворья. Вернулись и сразу «впряглись» в колхозные работы, а забот было тогда хоть отбавляй! А меня призвали на фронт. Вернулся я домой в декабре 1946 года».

Лучшей обувью оказались лапти

Участник этих событий, ветеран войны и труда Александр Павлович Павлов из деревни Имбюрти вспоминал: «В ноябре 1941 года, мы, учащиеся 9-го класса Игорварской средней школы, выполняли самую необходимую работу для того времени: рыли противотанковые рвы, строили оборонительные сооружения, долговременные артиллерийские и пулеметные точки у деревень Чинеры, Вторые Чекури Октябрьского района…»

Аверкий Панин-Павлов, Лидия Панина-Павлова,

историки-краеведы

Окончание в одном из выпусков «СЧ»