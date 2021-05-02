ОЗП без инцидентов и аварий

«Несмотря на критически низкие температуры зимой, отопительный сезон мы прошли безаварийно», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков на пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося в начале мая очередного ОЗП. И нет времени на раскачку: так принято в большой энергетике — сегодня полным ходом идет подготовка к следующему отопительному сезону. В целом на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов в Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» в 2021 году направит порядка 700 млн рублей.

Внимание ТЭЦ и теплосетям

Ремонтная кампания текущего года стартовала еще в феврале — с вывода на капремонт котлоагрегата ст. № 2 Новочебоксарской ТЭЦ-3. «Все оборудование станций будет подвержено ремонтному вмешательству, — подчеркнул Сергей Анатольевич, — пройдут либо капитальный, либо текущий ремонты. Всего же годовая программа ремонтов включает в себя 22 единицы основного оборудования ТЭЦ — 10 паровых турбин и 12 энергетических котлов».

Большое внимание нынче будет уделено тепловым сетям. Высокая степень их износа характерна для абсолютного большинства городов страны. И Чебоксары с Новочебоксарском — не исключение. Но не все так безнадежно. В связи с отнесением муниципальных образований к ценовым зонам теплоснабжения у филиала Марий Эл и Чувашии, как у единой теплоснабжающей организации, в 2021 году возникают дополнительные инвестиционные обязательства по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности. В столице республики планируется перекладка теплосети и ремонт насосной станции по ул. Байдула, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла и создать возможность подключения новых потребителей. Предусмотрено солидное финансирование — порядка 34 млн рублей.

В городе-спутнике предстоит замена 1,3 км магистральных сетей. «Это порядка 4% общей протяженности теплосетей Новочебоксарска — как раз то значение, которое нужно перекладывать ежегодно для поддержания нормативного состояния трубопроводов. В этом году наконец-то выходим на это значение — и будем стремиться к тому, чтобы поддерживать его в предстоящие годы», — заверил Сергей Ушаков.

Во всех трех городах присутствия филиала компании прошли гидравлические испытания теплосетей. В Новочебоксарске выявились проблемы в квартальных теплосетях сторонних организаций, которые не смогли принять поданный от ТЭЦ-3 теплоноситель. Потому власти города обратились к энергетикам с просьбой перенести следующее плановое отключение, «и мы, как клиентоориентированная компания, идем навстречу — проведем их позже, с 15 по 23 июня, хотя нагрузка на наш ремонтный и эксплуатационный персонал значительно возрастет».

Концессия не отменяется

Откладывается на более поздний срок, ориентировочно на осень, подписание концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения г. Чебоксары. О планируемом на 1 мая подписании соглашения энергетики говорили с осторожностью — «если не появится другой участник…» Он появился. О серьезности намерений инвестировать в развитие инфраструктуры теплоснабжения города зарегистрированного в Москве ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, о котором в Чебоксарах до этого никто не слышал, Сергей Ушаков рассуждать не стал, но намерение «Т Плюс» участвовать в объявленном администрацией муниципалитета конкурсе на право заключения концессионного соглашения по городским теплосетям подтвердил однозначно: «Это изначально была наша инициатива. Мы готовимся к участию в конкурсе и ни от чего не отказываемся».

О «близости к заключению концессионного соглашения» по Чебоксарам несколькими днями ранее говорил и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на селекторной пресс-конференции в ходе общения с представителями СМИ 16 регионов присутствия компании. Отвечая на вопрос корреспондента нашей газеты, он отметил, что в столице республики «предстоит заменить 664 км сетей теплоснабжения, модернизировать 41 котельную и 39 центральных тепловых пунктов, насосных станций и камер смешения, чего сегодня в планах у города нет. Мы за это беремся. Всего за 25 лет мы готовы инвестировать в систему теплоснабжения города Чебоксары около 16 млрд рублей».

Говоря об итогах отопительного сезона, Андрей Александрович подчеркнул обеспечение надежности прохождения ОЗП на всех территориях. Наблюдается положительная динамика по повреждаемости. За последние 5 лет число инцидентов на генерации снизилось более чем в половину, а на тепловых сетях — на 8 %: «Это результаты нашей планомерной работы и увеличения вложений в развитие тепловой инфраструктуры городов». В 2021 году компания значительно прибавит финансирование ремонтов и реконструкций — до 33 млрд рублей, что на 32% превышает вложения прошлого года.

Долги инвестициям помеха

Проблемным вопросом остаются неплатежи всех категорий потребителей. По итогам 2020 года долги за тепло по всем 16 регионам составляли 52 млрд рублей, а на начало апреля они превысили 60 млрд. Большая часть этих сумм числится за населением и управляющими организациями. По словам Андрея Вагнера, недополученные средства в совокупности равны инвестпрограмме на несколько лет, компания могла бы направить их на модернизацию тепловых сетей и оборудования.

По Марий Эл и Чувашии задолженность потребителей составляет 1,37 млрд рублей. Из них более 704 млн рублей приходится на долю клиентов в Чебоксарах, свыше 465 млн — в Новочебоксарске. Задолженность населения составляет 360 млн рублей: свыше 115 млн рублей числятся за клиентами в Чебоксарах, около 147 млн рублей задолжали жители Новочебоксарска. При этом директор филиала Вячеслав Зданович особо подчеркнул, что работа с должниками ведется постоянно.

Помогает в этом аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Только в марте — апреле текущего года в ходе рейдов с помощью «Дорожного пристава» с должников в Чувашии взыскано более 5 млн рублей. Из них порядка 500 тыс рублей — долги за ЖКУ. Проверено более 3 тыс. машин, наложен арест на 112 автомобилей, 24 из них отправлены на штрафстоянку.

Вячеслав Юрьевич призвал клиентов не копить долги, своевременно и в полном объеме оплачивать счета за свет и тепло. Сегодня делать это можно, не выходя из дома или офиса, воспользовавшись онлайн-сервисами на сайте https://chuvashia.esplus.ru.

Ответственное поведение не только избавляет от судов, визитов приставов, арестов и ограничений, но может порадовать и полезными подарками. Компания проводит разные акции для добросовестных потребителей — призы к теплым словам благодарности прилагаются.

Фото Дмитрия Ковалева

На ТЭЦ идет ремонтная кампания в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.